WFP-le anti auhind võitluse eest näljaga ning panuse eest elutingimuste parandamisel konfliktipiirkondades, teatas komisjon reedel. Auhinnaga tunnustati organisatsiooni ka panuse eest sellesse, et nälga ei saaks kasutada sõda ja konflikti õhutava relvana.

Komitee märkis ka, et koroonapandeemia leviku ajal on näljaprobleem maailmas endisest ägedam ning näljasurm ohus elab varasemast rohkem inimesi.

"Nii kaua, kui meil on olemas meditsiiniline vaktsiin, on toit parim vaktsiin kaose vastu," tsiteeris Nobeli komitee esimees Berit Reiss-Andersen WFP öeldut.

Reiss-Andersen ütles, et auhinna andmisega WFP-le soovis komitee pöörata tähelepanu miljonitele näljahädas inimestele.

WFP on maailma suurim humanitaarorganisatsioon. 2019. aastal sai maailma toiduprogrammilt abi peaaegu 100 miljonit nälga kannatavat inimest 88 riigis.

Komitee märkis, et kui WFP-d ja teisi toiduabiorganisatsioone ei toetata piisavalt, ootab maailma eest enneolematute mõõtmetega näljahäda.

Sel aastal esitati Nobeli rahupreemiale 318 kandidaati, nende seas 211 üksikisikut ja 107 organisatsiooni.

Nobeli preemia, mis koosneb kuldmedalist, diplomist ja tšekist 10 miljonile Rootsi kroonile (950 000 eurole), antakse võitjale üle 10. detsembril, Rootsi töösturi ja filantroobi Alfred Nobeli surma-aastapäeval.

Eelmisel aastal sai Nobeli rahupreemia Etioopia peaminister Abiy Ahmed jõupingutuste eest lõpetada 20 aastat kestnud sõjajärgne vastasseis Eritreaga.

Thunbergi peeti üheks favoriidiks

Norra rahvusvaheliste suhete instituudi (NUPI) teaduri Sverre Lodgaard ütles enne laureaadi väljakuulutamist, et on suur tõenäosus, et sel aastal võib preemia minna ajakirjandusele.

"Selleks, et otsusetegijad saaksid konflikti sekkuda, peavad nad looma arvamuse, mis põhineb meedia edastatud täpsel informatsioonil," selgitas ta.

Alates Nobeli preemiate algusest 1901. aastal ei ole rahupreemia kunagi tunnustanud tööd infovabaduse valdkonnas.

Ekspertide sõnul võib aeg selleks küps olla. Nad nimetasid võimalike laureaatidena ühendust Piirideta Reporterid (RSF) ja USA-s baseeruvat Ajakirjanike Kaitsmise Komiteed (CPJ).

Võitjaks pakuti ka kliimaaktiviste, eriti Rootsi teismelist kliimaaktivisti Greta Thunbergi kas üksi või koos teiste aktivistidega tema "Reeded Tuleviku Nimel" liikumises.

Sel aastal on Nobeli preemia laureaatide seas juba neli naist, mis on lähedal 2009. aasta rekordile, kui preemiaga pärjati viis naist.

Laureaadiks pakuti ka maailma terviseorganisatsiooni (WHO), kuigi selle reageerimist pandeemiale on kritiseeritud.

