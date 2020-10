ÜRO maailma toiduprogramm (WFP) teatas teisipäeval, et järgmise poole aasta jooksul oleks vaja koguda 6,8 miljardit dollarit, et ära hoida praeguses koroonakriisis näljahäda.

Eelmisel nädalal Nobeli rahupreemia laureaadiks kuulutatud toiduprogramm on seni kogunud 1,6 miljardit dollarit, vahendas Reuters.

"Meil on vaja näljahäda ära hoidmiseks koguda palju raha," ütles WFP tegevdirektor David Beasley.

Ta tõdes, et sel aastal on nälja tõttu surnud seitse miljonit inimest. Ta lisas, et koroonaviiruse pandeemia võib näljahäda maailmas kahekordistada.

WFP sai Nobeli rahupreemia võitluse eest näljaga ning panuse eest elutingimuste parandamisel konfliktipiirkondades. Auhinnaga tunnustati organisatsiooni ka panuse eest sellesse, et nälga ei saaks kasutada sõda ja konflikti õhutava relvana.