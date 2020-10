Tänavune Nõo valgusfestival pühendus elavale tulele

Festivali korraldaja Jaan Ulsti sõnul on tänavuse festivali kõige olulisem mõte kokkusaamine, mida on kõige parem teha lõkke ääres, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festival, mille programmis on muu hulgas nii tantsu, muusikat kui ka etenduskunste, keskendub eelkõige siiski valgusele ning sellele, kui tähtis valgus ja erinevad valguspõhised tehnoloogiad inimeste elus on.

"Valgustehnoloogiate all me mõtleme ennekõike ikkagi, kuidas me kasutame tuld ja valgust. See aasta, ma pean ütlema, on väga elava tule keskne," selgitas Ulst.

Näiteks õpetati soovijatele seda, kuidas on kõige parem lõket teha.

"Suvel me tähistame suve võitu, aga miks mitte vastu talveunne minekut tähistada seda, et see soe kõik endale sisse krabada ja siis niimoodi talvituma minna ja siis kevadel tulla selle pealt," rääkis lõkkemeister Kristiina Härm.

Praegu on käimas ka maailma kosmosenädal ning Valguse festival on igal aastal sealtki inspiratsiooni ammutanud. Nii ka tänavu. Näiteks vestsid sepad kohapeal satelliitidest inspireeritud skulptuuri.

Nõo Valguse festival on iga aastaga aina suuremaks kasvanud ja meelitas tänavu kohale juba sadu valgusesõpru nii Tartumaalt kui ka kaugemalt.

Valguse festival toimus kuuendat korda.