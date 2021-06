Siseministeerium lihtsustab lõkke tegemise ja grillimise nõudeid

Siseministeerium on koostanud uue määruse, mis reguleerib lõkke ja grillimise nõudeid. Võrdluses varem kehtinud määrusega, on eri nõudeid muudetud leebemaks.

Määrus "Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded" on võrreldes 2010. aastast kehtiva määrusega "Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded" oma sisult lihtsam.

Kui varasemas määruses kehtis nõue, et kõik lõkked, mis on suurema läbimõõduga kui üks meeter, peavad mistahes hoonest asuma vähemalt 15 meetri kaugusel, siis uue määruse järgi peab lõke, olenemata suurusest, asuma lähimast hoonest vähemalt kaheksa meetri kaugusel.

Enam pole määruses ka eraldi reguleeritud, kui kaugel peab lõke asuma metsast.

Kui senini on määruse järgi üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed tulnud kooskõlastada kohaliku päästekeskusega, siis seda nõuet enam ei kehti.

Muu hulgas pole enam nii detailselt kirjeldatud tulekustutusvahendite nõudeid. Kuid siiski kehtib ühene reegel: lõkkekohas või grillimiskohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, mis tagab tule kustutamise ja selle leviku piiramise.

Lisaks on määruses välja toodud, et rõdul või hoonega ühendatud terrassil tohib grillseadet kasutada kõiki ohutusnõudeid järgides ning vaid juhul, kui seadme kasutusjuhend seda lubab.

Kuigi uus määrus pole enam niivõrd detailne, näeb see ette, et pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb veenduda, et tuli ja põlemisjäägid on kustunud.

Määrus hakkab kehtima vahetult enne jaanipäeva, 21. juunil.