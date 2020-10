Ungari opositsioon ei suutnud murda Orbani partei superenamust

Edu Borsodis korraldatud valimistel oleks lõpetanud valitseva Fideszi kahekolmandikulise enamuse parlamendis ja andnud hoogu opositsioonile enne 2022. aastale kavandatud üldvalimisi.

Fideszi kandidaat Zsofia Koncz võitis 51 protsenti häältest opositsiooni esindaja Laszlo Biro vastu, keda toetas 46 protsenti hääletanutest, näitasid esialgsed valimistulemused.

Ungari opositsiooniparteid on ühinenud, et püüda murda Orbani 10 aastat kestnud võimu, seades valimistel üles ühiskandidaadid. Opositsioon kurdab range kontrolli all oleva meedia kallutatust ning ebaõiglast mänguruumi, arvestades võimupartei kontrolli riiklike ressursside üle.

Pärast pühapäevaseid valimisi säilitab Fidesz 199-kohalises Ungari parlamendis 133 kohta.