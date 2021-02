USA avaldas muret vaba meedia olukorra pärast Ungaris

"USA väljendab sügavat muret meediapluralismi vähenemise pärast Ungaris," vahendas väljaanne Politico Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price kolmapäeval tehtud avaldust.

"Riigi ühe populaarseima raadiojaama, Klubradio, litsentsist ilmajäämine ähvardab Ungari raadioeetrist kaotada veel ühe sõltumatu hääle," tõdes Price. "Ühendriigid usuvad, et sõltumatute meediakanalite ja arvamuste mitmekesisus on demokraatia jaoks eluliselt tähtis ja me kutsume Ungari valitsust üles edendama avatud meediakeskkonda," lisatakse avalduses.

Budapesti kohus otsustas teisipäeval toetada riigi meedianõukogu otsust, mis keeldus pikendamast Klubrádió litsentsi. Võimud tõid jaama sulgemise põhjuseks mitmeid väidetavaid rikkumisi. Ungari meedianõukogu otsustas Klubradio tegevusluba mitte enam pikendada eelmise aasta septembris, tuues ettekäändeks, et raadiojaam ei informeerinud nõukogu oma muusikaprogrammi muutustest. Jaam peab tegevuse lõpetama 14. veebruaril.

Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovacs lükkas tagasi väited, et võimud sundisid Klubradio tegevust lõpetama ning ütles oma avalduses, et sellele sai saatuslikuks raadiojaama juhtkonna tegevus, mis eiras regulatsioone. Pressiesindaja sõnul on meedianõukogu kritiseerimine järjekordne näide "Orbani-vastasest agendast".

Klubradio juht Andras Arata ütles uudisteagentuurile AFP, et jaam esitab apellatsiooni riigi ülemkohtule ning kaalub juriidilisi samme Euroopa Liidus tasemel.

Prantsuse välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on Klubradio tegevusloast ilmajätmine "väga murettekitav signaal pluralismi ja meedia sõltumatuse seisukohast".

Meediavabaduse kaitse organisatsioon Piirideta Reporterid kutsus Euroopa Komisjoni üles mitte viivitama Ungari meedianõukogu sõltumatuse uurimisega.