Loomapäästjad andsid riigikogu esimehele üle allkirjad loomakaitse parandamiseks

Ühtekokku on ettepanekuid, kuidas võiks loomade olukorda paremaks muuta 33, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pöördumisele andsid toetuse 51 ühingut ja organisatsiooni ning allkirja andis pöördumisele rohkem kui 7000 inimest.

Pöördumises soovitakse näiteks loomakaitseüksuste asutamist politsei koosseisu. Samuti ka reaalseid karistusi loomapiinajatele ning loomi kaitsvate seaduste kaasajastamist.

"Me panime märgi maha, kuhu me võiksime jõuda. Me ei ole naiivsed, et kõik need punktid läbi lähevad. Eesti ühiskond ei ole valmis, riik ei ole majanduslikult valmis, aga ma loodan, et 33 punkti realiseeruvad minu eluaja jooksul," ütles Loomapäästegrupi juht Heiki Valner.