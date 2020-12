Pöördumises tehakse 33 ettepanekut loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loomakaitseseaduse muutmist nõudis 51 organisatsiooni ning pöördumisel oli üle 7000 allkirja.

Pöördumises soovitakse politsei koosseisus loomakaitseüksuste asutamist, samuti reaalseid karistusi loomapiinajatele ning loomi kaitsvate seaduste uuendamist.

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on järgmine arutelu veebruaris.

"See puudutab väga paljusid ministeeriume. Ka Keskkonnaministeeriumit, maaeluministeeriumit, justiitsministeeriumit. Arutelu peabki viima selleni, kas me algatame mõne punkti muutmise või lepime sellega, mis täna juba kirjas on," ütles maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm.