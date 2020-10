Nii Armeenia kui ka Aserbaidžaani kogukonnad Eestis aitavad konfliktis oma kodu ja elatise kaotanud kaasmaalasi, saates neile raha ja humanitaarabi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti armeenlaste kogukonna eestvedaja Rafik Grigoryani sõnul avaldati meelt kõigi jõudude vastu, kes on sõjaga seotud. "See on meeleavaldus Türgi, Aserbaidžaani ja nende terroristide jõudude vastu, kes on seotud sõjaga Karabahhi elanikega Süüriast, Liibanonist, Afganistanist ja Palestiinast. Ehk siis rahvusvahelised jõud. Minu arvates ei kujuta need ohtu mitte ainult Armeeniale, vaid kogu Euroopale," ütles ta.

Eesti aserite kogukonna eestvedaja Niyazi Hadjievi sõnul on Eesti ajalehtedes avaldatav informatsioon ühepoolne, mis on siinsele kogukonnale solvav.

"Sellest, et eile toimus Ganjas selline tragöödia, kui rakett lendas Ganja linnale, ei teata ükski Eesti ajaleht. Kogu informatsioon on Aserbaidžaani vastane. See on meie riigi, meie ühiskonna demokraatlikkust ja avatust arvestades väga solvav. Ühepoolne informatsioon solvab siinset Aserbaidžaani kogukonda. See ei ole aus. Teisalt loob see ka pinnase kahe siinse kogukonna kokkupõrgetele," rääkis Hadjiev.