Kolme mere algatus peaks suurendama idabloki riikide koostööd

Mõttekoja Atlantic Councili analüütik Ian Brzezinski armastab Kolme Mere Algatusest rääkides tuua sellise näite: Kujutage ette, et vaatate Euroopa satelliidipilti. Lääs näeb välja justkui maanteede, elektriliinide, nafta- ja gaasitorude ämblikuvõrk. Ida on aga suhteliselt tühi maa.

"Seal on ainult paar rahvusvahelist ja piirideülest tuiksoont, ida-lääne suunalist maanteed ja torujuhet ja ei rohkem," ütles ta.

Siin tulebki mängu Kolme Mere Algatus, mis peaks tänu strateegilistele taristu-, energia- ja digiprojektidele suurendama endiste idabloki riikide ja Austria vahelist koostööd ja looma põhja-lõunasuunalise koridori.

"Koroonaviirusest tingitud katastroof on muutnud kolme mere algatuse veelgi vajalikumaks, sest sellega arendatakse taristut, mis toob omakorda kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomise. Seda on hädasti vaja," lisas Brzezinski.

Liikmesriikide kõrval on algatuse üks häälekamaid toetajaid olnud USA. Veebruaris teatas riigi välisminister Mike Pompeo, et nad kavatsevad kolme mere projektidesse suunata miljard dollarit.

Põhjuseid selleks on mitu. Esiteks soovitakse, et piirkonna energiasõltuvus Venemaast väheneseks, mis ühtlasi annaks ameeriklastele võimaluse eksportida rohkem oma veeldatud maagaasi.

Teiseks tasakaalustab see Hiina niinimetatud siiditee algatust, mille kaudu kavatsetakse samuti investeerida erinevate riikide taristuprojektidesse, eelkõige raudteede ja sadamate ehitusse. Samas hoiatavad analüütikud, et see on üks viis, kuidas Hiina üritab maailmas oma mõjuvõimu suurendada. Nimelt kasutatakse nendes projektides peamiselt Hiina tööjõudu ja laenuraha.

Näiteks Ungari ja Serbia vaheline raudtee läheb maksma kaks miljardit eurot ja 85 protsenti sellest rahast laenab 20 aastaks just Hiina.

"Kolme mere initsiatiiv pakub paremat alternatiivi siiditee algatusele, sest see keskendub läbipaistvale protsessile, puhtale kapitalile, ja seda tõukavad tagant jätkusuutliku kaubanduse põhimõtted, mitte geopoliitilised eesmärgid," sõnas Brzezinski.

Euroopa Liidu liikmesriigid Kolme Mere Algatusse suhtunud üldiselt positiivselt. Ainsa kriitikana on välja toodud, et see võib liidus veelgi suurendada ida ja lääne vahelist lõhet.