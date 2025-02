Poola president kutsus Trumpi kolme mere tippkohtumisele

"President Trump osales esimesel Kolme mere tippkohtumisel 2017. aastal. Loodan, et ta osaleb ka kümnenda aastapäeva tippkohtumisel, viimasel Andrzej Duda eesistumise ajal, mis oleks omamoodi pitser," ütles Duda kabinetiülem Marcin Mastalerek intervjuus ajalehele Wprost.

Tema sõnul on ettevalmistamisel Duda ja Trumpi kohtumine. Konservatiivsete vaadetega Dudal on erinevalt peaminister Donald Tuskist USA riigipeaga väga head suhted, rõhutas Mastalerek.

"President Duda suhted president Trumpiga on südamlikud ja sõbralikud – need on testitud juba Trumpi esimesel ametiajal. Poola võitis toona palju tänu kahe presidendi heale koostööle. Tasub rõhutada ka seda, neil härrastel on ka isiklik sümpaatia teineteise suhtes – selle tõestuseks on nende kahe ja poole tunniseks veninud kohtumine (mullu aprillis - toim.) Trump Toweris. President Dudat eristab peaminister Tuskist asjaolu, et president rõhutab järjekindlalt, et koostöö on vajalik nii demokraatide kui ka vabariiklastega. Donald Tusk seevastu solvas Donald Trumpi. See viis selleni, et esindajatekoja spiiker Mike Johnson keeldus Poola NATO-ga liitumise 25. aastapäeval peaministriga kohtumast. See ei tugevda Poola julgeolekut," rääkis Mastalerek.

Poola presidendivalimiste esimene voor toimub mai keskel ja teine voor 1. juunil. Kaks ametiaega teeninud Duda, kellel oli praeguseks opositsiooni tõrjutud konservatiivse partei Õigus ja Õiglus (PiS) toetus, uuesti kandideerida ei saa.

Kolme mere algatus (ingl k Three Seas Initiative ehk 3SI) on regionaalne koostööformaat, mis ühendab 13 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Algatuse strateegilised partnerid on Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Euroopa Komisjon ja Jaapan. Regionaalsed partnerid on Ukraina ja Moldova.

Algatuse eesmärgiks on ühiselt majandusse, taristusse ja energiajulgeolekusse panustades muuta regioon tugevamaks ja sellega ka Euroopa ühtsemaks.