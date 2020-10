Swedbank AS-i juht Olavi Lepp ütles, et Liivalaia tänava hooned on jäänud pangale väikeseks ning on oma aja ära elanud.

"Mul on äärmiselt hea meel, et aastaid mõtetes ja paberil olnud projekt saab lõpus tegelikuks ning juba mõne aasta pärast kolivad kõik meie Tallinna erinevates paikades tegutsevad üksused ühise katuse alla," ütles Lepp.

Swedbanki uus peahoone on plaanitud ligi 2000 töötajale ning lepingu kohaselt valmib 2024. aastal, misjärel kolitakse kõik Tallinnas erinevates hoonetes olevad üksused ühte hoonesse.

Hoone arhitektideks on Tomomi Hayashi ja Hanno Grossschmidt, HG Arhitektuur OÜ.

Arendaja Alfa Property üks omanikke Jaan Manitski algatas Hipodroomi 250 000-ruutmeetrise ärikvartali arendamise juba 2007. aastal. Suvel müüs Alfa Property kvartalist 80 000 ruutmeetrit kinnisvarakontsernile EKE, kelle arendusele võivad kerkida nüüd Swedbanki ja Elisa majad.

"Meie hakkame sinna ehitama ärilinnakut, mis koosneb neljast hoonest. Swedbankist saab hoone mõistes Eesti suurim büroohoone. Esimene maja, mille ankurüürnikuks saab Elisa, selle suurus on samaväärne, kui meie viimane projekt, kogu sellele ristmikule ehitatud Pipedrive'i ja Telia majamassiiv," kirjeldas Alfa Property juhatuse liige Jaanus Mikk.

Hipodroomi suurele alale moodustatakse 25 kinnistut. Alfa Property jätkab ülejäänud 170 000-ruutmeetrise kvartali arendusega.

"Sinna mahub umbes tuhat korterit ja natuke büroopindu ning sotsiaalkinnistuid. Siia tekib Hipodroomi tee, loomulikult tuleb siia kogu infrastruktuur rajada ja lisaks kulgeb meil keset seda suur ja uhke promenaad," kirjeldas Mikk.

Alfa Property ja Tallinna linn vaidlevad aga endiselt, milline peaks olema uue ärikvartali veevärk. Kuna Hipodroomi alal puudub veevärk, nõuab linn, et arendaja ehitaks välja ka pumplaga sademevee ärajuhtimise süsteemi. Alfa Property pakub odavamat, vabavooluga lahendust, kuid linn sellega ei nõustu ja seni planaile kooskõlastust andnud pole.

"Projekteerimine praegu käib ja me loodame, et kahe kuu jooksul anname ehitusloa taotluse sisse. Siis on linnal aega vastatata meile, kas neile selline lahendus sobib," ütles Mikk.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf aga ei tagane linna senistest nõuetest: "Linn jäi omapoolsetele asjadele kindlaks ja palus esitada eskiisprojekti. Me ootame praegu seda endiselt. Nemad soovisid alustada maja ehitamist, meie ütlesime, et kahjuks enne ei saa seda tegema hakata, kui sademevee süsteem ja kanalisatsioon on välja ehitatud või siis äärmisel juhul koos majaga hakata neid asju tegema."