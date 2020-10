Estraveli juhatuse liige Aivo Takis ütles ERR-ile, et kuigi nõudlus reisimise järele on oluliselt väiksem kui mullu, siis inimesed siiski ostavad reise. Ta oli väga kriitiline valitsuse kehtestatud reisipiirangute suhtes.

Ta rääkis, et praegu eelistavad paljud pakettreise, mille käigus lennatakse tšarterlendudega. Näiteks saab tšarteriga lennata Kreetale ja Küprosele.

Takise sõnul saab tegelikult praktiliselt igale poole reisida "On üksikuid riike, kuhu ei saa, näiteks Austraalia, Uus-Meremaa, USA ja Jaapan," ütles ta.

Vahemere juurde reisijate puhul seob reisibürood kaks piirangut. "Üks on otselendude piirang, mis iga nädal muutub," sõnas Takis.

Suureks probleemiks pidas Takis ka Eestisse naasmisel kohalduvat eneseisolatsiooni kohustust, mis samuti pidevalt muutub. "Probleemiks inimestel on see, et nad ei oska orienteeruda selles, et kuhu saab ja kuhu ei saa ja mis siis saab, kui ta nüüd reisil ära käib," lausus Takis.

"Euroopas mitte ükski riik ei piira otselendude geograafiat peale kahe riigi - Eesti ja Läti. See on tobe ja täiesti mittevajalik. Selle asemel, et seda ära kaotada, mis oleks populaarne otsus, meie valitsus hakkab arutama nüüd küsimust, et äkki siiski lubada leevendamist piirkonniti vaatama, aga mitte täiesti maha võtta," rääkis Takis.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) rääkis nimelt EPL Ärilehele, et valitsus kaalub reisiettevõtetele piirkondlike erisuste tegemist, millega võiks lubada reiside korraldamist riikide piirkondadesse, kus nakatumisnäitaja on riigist tervikuna madalam.

"See on selline kosmeetiline ravi. Selle asemel, et üldse eemaldada see kasvaja, hakkame me tükikaupa seda ära võtma ja iga äravõtmisega teeme siis poliitilist kapitali endale juurde, ütleme, et näed, leevendasime," kommenteeris Takis.