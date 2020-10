Tartusse on paigaldatud juba kolmas toidujagamiskapp, kuhu inimesed ja toitlustusasutused saavad viia tarbimiskõlbliku toidu ülejäägid. Aktivistide sõnul on kaks senist kappi päästnud juba sadu kilosid toitu.

Praegu on Aparaaditehases asuv uus kapp veel tühi, ent reedese avamisega viiakse ka sinna esimene laar päästetud toitu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba mõnda aega on sarnased kapid olnud Tartus Karlovas ja kesklinnas Genialistide klubi juures. Kappidel silma peal hoidvate aktivistide sõnul on kahes senises punktis toidupäästmine toiminud hästi.

"Toit läheb tõesti sekunditega. Nii kui sa paned pildi sellest, et oled viinud toitu ja annad sellest teada, siis see lähebki minutite või tundidega ära. Inimesed on väga õnnelikud, et seda tehakse ja nad on selle väga hästi vastu võtnud, nad viivad tõesti ise toitu," rääkis Foodsharing Tartu asutajaliige Annaliis Täheväli.

Näiteks suvel leidsid oma tee kappidesse paljude tartlaste aiasaadused või moosipurgid. Ligi kümneliikmeline vabatahtlike punt käib ka graafiku alusel päästmas toitu poodidest ja ettevõtetest.

"Alles jääb suppi, jääb saiakesi, sõltub täiesti päevast. Meil on hetkel ka paar kohupiimasaiakest ja tundub, et me ei müü neid ära. Need lähevad otse kappi," rääkis pagarikoja Puhvet omanik Kristi. Varem on ta pidanud üle jäänud saiakesed viskama biojäätmete kasti.

Kappi toitu viies peab aga ka reegleid järgima. Näiteks kodutehtud sööki viies tuleb selle juurde kirjutada valmistamiskuupäev.

"Aparaaditehase kõige kõrgem ootus on see, et meie majalised, keda on ligi 300-400 inimest, hakkaksid seda kappi aktiivselt kasutama ja kindlasti, et meie restoranid tooksid siia oma toidu ülejääke. Paljud kohad on juba aktiivselt välja ka näidanud, et nad aktiivselt hakkaks seda kasutama," ütles Aparaaditehase programmijuht Hanna-Marii Kaljas.

Toidujagamisgrupi eesmärk on, et tulevikus oleks selline kapp igas Tartu linnaosas.