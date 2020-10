Minister Aab: pole karta, et isikukaitsevahendid otsa lõppeksid

Minister Jaak Aab ütles "Aktuaalsele kaamerale", et maskide varu on riigil olemas ja lisaks kesksele varule on ka haiglatel, asutustel ja omavalitsustel isikukaitsevahendid varutud.

Riigihankega on plaanis maske veel juurde osta. Aabi sõnul on olemas 11 miljonit maski ning juurde soovitakse saada veel kolm miljonit.

Aabile teevad muret maskide hinnad apteekides.

"Mure on selles, et tõenäoliselt meie hulgimüügifirmad, meditsiiniseadmete firmad tõid kevadel suhteliselt suure koguse omale maske. Kahjuks oli seal mitte väga kvaliteetseid seas – mida saab küll müüa, aga seal peab olema õige silt juures. Kuigi see hind on suur," lausus Aab.

Minister soovitas inimestel osta maske, mis on juba uute hindadega. "Turul on saada palju soodsama hinnaga maske ja siis ka meie inimesed saaksid neid osta soodsama hinnaga," lausus Aab.