Margus Linnamäe UP Invest kaasab teleärisse strateegilised partnerid

Samuti Linnamäele kuuluvast AS-ist Postimees Grupp liiguvad uude äriühingusse kõik portfelli kuuluvad telekanalid, nende hulgas Eesti suurim kommertskanal Kanal 2.

UP Invest säilitab teleäris kontrollosaluse, ühtlasi jääb televaldkond tegema tihedat koostööd Postimees Grupiga ja säilib meediaüksuste ühine reklaamimüügi struktuur, teatas samasse gruppi kuuluv BNS.

Uue loodava äri tegevjuhina alustav Jüri Pihel sõnas, et praegune peamine väljakutse on hoida ja arendada traditsioonilise telerivaatamise tugevusi ning minna kaasa uue meedia loodud võimalustega. "Televisioonil läheb praegu väga hästi ja me teeme kõik, et see oleks nii ka aastate pärast".

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu sõnas, et reklaamiklientide jaoks on oluline telekanalite pidev areng. "Usume, et koostöös Jüri ja Ristoga suudame selle maksimaalselt realiseerida ja seeläbi pakkuda veelgi atraktiivsemaid lahendusi ning vaatajateni tuua uusi põnevaid formaate."