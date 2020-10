Vihased Euroopa põllumehed nõuavad, et Brüssel keelaks vegantoodete nimetamise burgeriteks ja vorstideks, sest nende sõnul eksitab see tarbijaid uskuma, et need sisaldavad liha.

Nõudmine on osa esmaspäeval Euroopa Parlamendile esitatud eelnõust, mille üle eurosaadikud sel nädalal hääletama hakkavad.

Nõudmise taustal on suur menu, mida on viimasel ajal saatnud liha maitset ja tekstuuri võrdlemisi täpselt imiteerivad veganburgerid. Taimetoitlus on kogumas populaarsust ka seoses veisekasvatuse rolliga kliimamuutuses.

Muu hulgas nõuavad põllumehed, et keelataks ära produktide nimetamine "jogurtilaadseks" või "juustulaadseks", kui need piima ei sisalda. Terminite nagu "mandlipiim" ja "veganjuust" kasutamine on Euroopa Liidus juba keelatud.

Ettepaneku järgi tuleks lihale osutavaid termineid ja kirjeldusi kasutada ainult inimtarbimiseks kõlbulikele loomaosadele osutamiseks. Keelatud sõnadena tuuakse välja steik, vorst, eskalopp, burger ja hamburger.

Europarlamendi põllumajanduskomitee esitatud muudatusettepanek läheb hääletusele teisipäeval.

EL-i põllumajandusühenduse COPA/COGECA esindaja Jean-Pierre Fleury nimetas lihale viitava terminoloogia väärkasutamist "ilmselgeks näiteks kultuurilisest kaaperdamisest".

"Me oleme loomas head uut ilma, kus turundus on produktide tõelisest olemusest lahti ühendatud. See viiks asjade kontrolli alt väljumiseni!" hoiatas ta sel kuul.

Ühendus ProVeg International on aga täpselt vastupidisel seisukohal ja märgib, et terminid "pakuvad olulist infot maitse ja kasutusalade kohta, mida inimesed tootelt oodata võivad".

"Nagu me kõik teame, et pähklivõi ei sisalda võid, teavad tarbijad täpselt, mida nad saavad, kui ostavad vegeburgerit või vegevorsti," ütles ProVegi esindaja Alex Gromminger.