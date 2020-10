Parlamendisaadikud lükkasid tagasi põllumeeste toetatud ettepaneku keelata veganburgeri ja muude sarnaste lihale viitavate nimetuste andmine toitudele, mis on valmistatud ainult taimsest toorainest. Põllumeeste esindaja leidsid, et taolised nimed võiksid tarbijaid eksitada. Euroopa põllumajandustootjate ühendus Copa Cogeca teatas, et selliste tootenimede lubamine avaks terminoloogilise Pandora laeka.

Samas leidsid aga meditsiini- ja keskkonnaorganisatsioonid ning vegantoite valmistavate ettevõtete esindajad, et selliste nimetuste kasutamise keeld võiks takistada tarbijatel taimetoidule üleminekut, millega aga ohustataks Euroopa Liidu keskkonna- ja tervishoiueesmärke.

Keeld jääb kehtima piimatoodetele

Samas toetasid Euroopa Parlamendi saadikud karmimaid reegleid piima asendavatele toiduainetele, keelates taimset päritolu toodete nimetamise piima- või juustutaolisteks produktideks, kui need tegelikult ei sisalda piima.

Euroopa Kohus keelas juba kolm aastat tagasi terminite nagu sojapiim või veganjuust kasutamise, leides, et sõnu nagu piim, või, juust või jogurt ei saa kasutada piima mittesisaldavate toodete kohta.

Toidunimetuste küsimus oli osa laiemast Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) paketist, mile üle parlament peaks hääletama reede õhtul. Seejärel peavad parlament ja EL-i liikmesriikide valitsused saavutama ÜPP käivitamise osas omavahelise kokkuleppe.