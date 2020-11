Oxfordi ülikooli uuring: veganite luumurru tõenäosus on 40 protsenti suurem

Teised uuringud on enne näidanud, et veganite tervis on parem kui omnivooridel. Kuid viimane uuring näitab, et veganitel on 43 protsenti suurem tõenäosus kannatada luumurdude all, teatas The Times.

Oxfordi ülikooli teadlaste järeldused on tekitanud muret, et veganluse populaarsuse hiljutine kasv võib põhjustada terviseprobleeme, kui veganid oma dieeti ei planeeri.

"Me leidsime, et veganitel on palju suurem risk luumurdudeks," ütles Oxfordi ülikooli toitumisteadlane Tammy Tong.

Uuringus osales 55 000 inimest, kellest 2000 olid veganid ja neid vaadeldi keskmiselt 18 aastat.

Uuringus osalenud segatoiduliste keskmine vanus oli 50 aastat, veganitel 40 aastat.

Uuring oli prospektiivne kohordiuuring, jälgides rühma aja jooksul, et mõista, kuidas teatud tegureid, näiteks dieeti võib seostada luumurdudega.

Taimse dieedi populaarsus on kasvanud ja uuringud näitavad, et enamik selle pooldajaid usub, et nad on teinud tervislikuma valiku.