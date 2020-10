Läti loodab paarikümne aastaga ellu viia ambitsioonika plaani ja ehitada kõik Riiga viivad suuremad maanteed ümber kiirteedeks ning parandada ühendust naabritega. Läti tee-ehituses on lõppev aasta olnud viimase aja üks edukamaid nii investeeringute kui ka objektide arvu poolest.

Riia-Pihkva maanteel olev Garkalne ja eestlastelegi hästi tuntud legendaarse Seenekese kohviku lõik on viimase aja suurim teeprojekt Lätis. Sinna investeeriti 47 miljonit eurot - pandi uus asfaltkate, aga ehitati ümber ka peale- ja mahasõidud, sillad ja rajati jalakäijate tunnel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhjalikke töid on tehtud ka Riia-Ainaži ja Riia-Jurmala suunal, samuti pealinnast Jelgavasse viival teel ja parandatud ühendust Leedu piiriga.

Kui praegu on Riiga sissesõit ja Riia ringtee läbimine eriti hommikuti ja õhtuti paras ajaraisk, siis eeloleva paarikümne aasta jooksul peaks ühendus paranema nii naaberriikidega kui ka pealinna ja teiste Läti suuremate linnade vahel.

Hiljemalt 20 aasta pärast viib Riiga vähemalt 1000 kilomeetrit neljarajalist maanteed, kus saab kihutada 130 kilomeetrit tunnis, mis tähendab, et igast suuremast Läti keskusest peaks jõudma Riiga vähemalt kahe tunniga.

"Usume, et lähema kümne aastaga saame korda Riiga suunduva teedevõrgu ja ringtee, minnes sealt edasi kaugemale, eriti Via Baltica suunas. Loodame saada täiendavat raha Euroopa Liidu fondidest, ka taasterahastust ja peame oluliseks ka PPP projekte arendades erasektori raha kaasamist ja teisigi fonde," selgitas Läti transpordiminister Talis Linkaits.

Koroona-aasta on lätlaste jaoks olnud edukas tee-ehituse aasta. Kokku on sellesse valdkonda investeeritud üle 300 miljoni euro. Praeguseks on uuendatud 1250 kilomeetrit teid ja valitsuse täiendava rahaeralduse abil lisandub neile sadu kilomeetreid veel.

Läti riiklik tee-ettevõte on sõlminud tee-ehitajatega ligi 120 lepingut, kusjuures hind on eelmise aastaga võrreldes oluliselt madalam ja suurenenud on konkurents - kunagi varem pole ühe objekti ehitusele või remondile pretendeerinud üle viie pakkuja.

Kauaoodatud ja Baltimaade esimene suur PPP projekt ehk Kekava ümbersõit on saanud valitsuse heakskiidu, kuid erapartneri konkursi võitja suhtes veel vaieldakse.