Nordica plaanib kohtutee Estonian Airiga lõpuni käia

Nordica hinnangul oleks kompromisslahenduse leidmine keeruline, kuna ettevõte ei pea end Estonian Airi õigusjärglaseks ja lennufirma on maakohtu otsuse edasi kaevanud ja plaanib kohtuvaidlusega lõpuni minna.

"Nordic Aviation Group on esimese astme kohtuotsuse edasi kaevanud ja kaitseb ennast kindlasti lõpuni ka järgmistes instantsides. Oleme veendunud, et Nordica pole selles vaidluses õige osapoolgi. Kohus saab muidugi lõpuks otsustada kas äri üleminek on toimunud või ei ole toimunud - mingeid vahepealseid variante ju väga pole," ütles Nordica pressiesindaja Toomas Uibo.

Seetõttu on Uibo sõnul ka keeruline kujutada ette kompromissi hagejate ja Nordica vahel.

"Samas, kui riigil on ettevõtete omanikuna soov ja tahe Estonian Air töötajatega selles vaidluses kompromiss leida, siis on see loomulikult riigi enda otsustada. Meie hinnangul ei puutu aga Nordica selles kaasuse üldse asjasse," lisas Uibo.

Majandusminister Taavi Aas ütles samuti möödunud nädala valitsuse pressikonverentsil, et lennufirma advokaatide sõnul pole viimane kohtuotsus piisavalt läbi kaalutud ning riik on valmis võtma riski 30 miljoni eurose rahasüstiga, kuna järgmises kohtuastmes on edu tõenäosus suur.

"Nii Nordica kui Regional Jeti advokaatide sõnul pole kohtuotsus piisavalt läbi kaalutud, piisavalt põhjendatud. See on teise astme kohtus ja advokaatide sõnul on edu tõenäosus väga suur," ütles Aas.

Täpsemalt ta kohtuotsust protsessi poolelioleku tõttu aga ei kommenteerinud.

Harju maakohus otsustas septembri alguses, et Nordica ja Transpordi Varahaldus on Estonian Airi õigusjärglased ning peavad tasuma Estonian Airi endiste töötajate 1,5 miljoni euro suuruse nõude.