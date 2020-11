Urva: Nordica tänavune kahjum peaks jääma alla 20 miljoni euro

2019. aasta kahjum oli üks põhjustest, miks Nordica peatas mullu sügisel Tallinnast liinilennud. Tänavune aasta, mil koroonaviirus seiskas lennuliikuse, lõpeb Nordica jaoks suure kahjumiga. Suvel koostatud riigiabitaotluses oli selleks prognoositud 23 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kahjum tuleb väiksem. Aga kahjum tuleb suur, kindlasti suurem kui eelmisel aastal. Siin pole midagi imestada, sest ühel hetkel on 24 lennukit operatsioonides ja järgmisel hetkel ei lenda praktiliselt ükski või õieti üks lendab. /.../ Alla 20 peaks ikkagi jääma," rääkis Erki Urva.

Nordicale antud 30 miljoni eurone riigiabi lähebki tänavuse kahjumi katmiseks.

Riigabi saamise eelduseks oli Poola lennufirma LOT-i 49-protsendilise osaluse lõpetamine Nordica tütareettevõttes Regional Jet.

"Meil on kokkulepitud, et me lõpetame selle novembri lõpus. Meil on praegusel hetkel kõik lepingute tekstid kokkulepitud," ütles Urva.

Riigi kui omaniku ootus on, et tütarettevõtted hakkaksid kõik kuuluma Nordicale. Regional Jeti täiosaluse kõrval liidetakse sidusettevõte Transpordi Varahaldus peatselt Nordicaga.

"Mis puudutab Transpordi Varahaldust, kes on meil lennukite omanikettevõte, kuivõrd seal on pankade poolt antud laenud ja võlakirjad, siis me peame saama ka pankadega kokkuleppele selles, et need ettevõtted võiks omavahel kokku panna. /.../ Need on kaks lähiaja tegevust. Kui nendega läheb kõik hästi, siis ma usun, et saame edasi liikuda ka nende ettevõtete ühendamisel," rääkis Nodrica nõukogu juht Toomas Tiivel.

Regional Jet jätkab allahankelendudega ja omab selleks ka lennuettevõtte sertifikaati ning lennufirma koodi "EE". Kuid Nordica ise seda koodi kasutada ei saa ja just selle taotlemiseks sai firma reedel Lennuametilt serifikaadi lennuettevõttele, millele kuulub üks lennuk.

"Me kavatseme ühte lennukit kasutada riigihankeliinidel. Aga pärast seda, kui me saame selle koodi, siis hakkame implementeerima ja umbes järgmise aasta alguses on meil oma kommertsplatvorm olemas. /.../ Meil pole küll veel saadud majandusministeeriumist tegevusluba, aga kui see ka saabub, siis me võime öelda, et Nordica ei ole enam reisibüroo, vaid Nordica on lennufrirma," rääkis Urva.