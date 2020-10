Rumeenia vaidlustab EL-i maanteepaketi Euroopa Kohtus

"Rumeenia tõi täna Euroopa Kohtu ette kolm asja mobiilsuspaketi piiravate ja ebaproportsionaalsete meetmete tühistamiseks," kirjutas välisminister Bogdan Aurescu Twitteris.

Bukarest on ähvardanud kohtuasja algatada alates juulist, mil Euroopa Parlament niinimetatud mobiilsuspaketi idapoolsete liikmesriikide pahameelest hoolimata heaks kiitis.

Ehkki riigid nagu Rumeenia ja Bulgaaria, aga ka Baltimaad, on nimetanud paketti diskrimineerivaks, leiavad selle toetajad, et see tagab Euroopa Liidus ühtsed tööstandardid.

Kõige vastuolulisem on reegel, mis nõuab veokitelt naasmist riiki, kus nad on registreeritud, iga kaheksa nädala tagant. Autojuht peab tagasi pöörduma nelja nädala tagant. Vastaste sõnul on sellel muuhulgas ka negatiivne keskkonnamõju, sest see võib tähendada lisareise.

Samuti näeb see ette iganädalast puhkeperioodi väljaspool sõidukit, seejuures peab majutuse eest maksma ettevõte.

Rumeenia transporditöötajate ametiühing (UNTRR) on reformi sarjanud ja hoiatanud, et see tähendab transpordifirmadele 10-14-protsendist käibekaotust ja seab pikas plaanis ohtu 200 000 töökohta.

Bulgaaria valitsus teatas reformi vaidlustamisest Euroopa Kohtus kolmapäeval.