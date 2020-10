NASA sond kogus asteroidilt nii palju tolmu, et osa pudeneb konteinerist välja

Maale jõudnud piltidelt on näha, et üks kivi on luugi vahele jäänud.

Nasa üritab nüüd konteineri kiiresti ja turvaliselt kosmoselaeva pakkida, seetõttu ei õnnestu esialgu kindlaks teha, kui palju pinnast kosmosesond kätte sai.

NASA märkis, et see ei ole suur probleem ning teadlased ootavad põnevusega, mida pinnaseproovist teada saadakse.

Bennu asub Maast 320 miljoni kilomeetri kaugusel ja kosmoselaev jõuab Maale tagasi 2023. aastal.

Bennult kaasa toodud kivimitest ja tolmust loodetakse saada teadmisi, kuidas meie päikesesüsteem 4,5 miljardi aasta eest alguse sai.