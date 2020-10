Lanno tõi kohtumisel muu hulgas esile, et COVIDi tõttu tegutsetakse praegu maksimaalse kontaktide jälgimisvõimekuse piiril ja töömahu kasvades on kaasatud teisi riigiasutusi. Tema hinnangul on COVID tulnud selleks, et jääda ja seetõttu vajab amet lähiajal 27 uut ametikohta, teatas riigikogu Facebooki vahendusel.

Personali hoidmiseks ja värbamiseks on Lanno sõnul hädavajalik ka praeguse palgataseme tõstmine.

Lisaks rääkis Lanno elanikkonna teadlikkuse tõstmise tähtsusest, ameti sõnumid peavad muutuma kiiremateks ja täpsemateks.

Veel oli juttu äsjalõppenud koolivaheajal reisil käinud perekondade enesejälgimise olulisusest, kuna kevadisele koolivaheajale järgnes suurem haigestumiste laine.