Saksa lennufirma Lufthansa hoiatas pärast talvise lennugraafiku kärpimist tasemele, mida viimati nähti 1970. aastatel, et ohus on 30 000 töökohta.

Euroopa suurima lennufirma juhatus ütles kirjas töötajatele, et lennundussektori tulevikku on nüüd keerulisem ennustada, kui kunagi varem, sest pole teada, kui kaua reisipiirangud kestavad ja millal taastumist oodata on.

Lisaks sellele on suhtumist reisimisse muutnud videokonverentside laialdasem levik ja keskkonnakaalutlused, samas kui majandusraskused rusuvad turismi, öeldi kirjas.

"Keegi ei saa selle mõjusid selgelt ennustada. Me tahame siiski kindlasti säilitada vähemalt 100 000 töökohta Lufthansa Groupi praegusest 130 000 töökohast, isegi kui meil praegu ei ole kaugeltki piisavalt tööd nii suure tööjõu jaoks," lisati kirjas.

Septembris teatas lennufirma, et lisaks varem teatatud 22 000 töökohale koondatakse veel töökohti, kuid täpset arvu toona ei antud.

Saksa riik omandas juunis Lufthansas 25-protsendilise osaluse, süstides firmasse selle päästmiseks üheksa miljardit eurot.

Kolmandas kvartalis oli Lufthansa 1,3 miljardi euroses tegevuskahjumis, kuid prognooside järgi tuleb aasta viimane kvartal kaugelt hullem.