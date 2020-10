Viroloogiaprofessor Andres Merits ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et järgmistel kuudel tekib viiruse jaoks väga soodne olukord ning selle kontrolli all hoidmiseks on kõige parem lahendus maskide kandmine.

"Koroonaviirusel tekib eriti soodne periood järgmise kahe-kolme kuu jooksul. See tasakaal kaldub viiruse kasuks. Ma arvan, et kõige lihtsam ja efektiivsem meetod antud olukorras on hakata laiemalt siseruumides kasutama kaitsemaske. See on meetod, mis ei maksa suurt midagi, mis ei ole oluline piirang ega koormus, aga mis võib hoida praeguse olukorra kontrolli all," ütles Merits.

Seda, miks viirus nii hoogsalt praegu Lääne-Euroopas levimas on, seletas Merits asjaoluga, et seal on rohkem tiheasustust, mitte nagu näiteks Eesti ja Soome puhul.

Merits märkis, et näiteks Belgias ei suudeta kõiki koroonakontaktseid sealse terviseameti poolt üles leida. Ta rõhutas, et niinimetatud koroonadetektiivide töö on äärmiselt oluline ja see on Eestis häid tulemusi andnud.

"Osalt tõenäoliselt on siin taga koroonaviirustele iseloomulik hooajalisus. "Võiks arvata, et umbes praegusel ajal hakkavad nad levima. Aga see on toimunud juba pisut varem, kui võiks oodata," lisas Merits.

Merits pakkus välja, et riigid nii-öelda tähistasid oma edu koroonaviiruse levikuga toimetulemise puhul liiga vara.

Osaliselt on juhtumite kasv seotud ka tehtud testide arvu kasvuga.

Rääkides reisimisest ütles Merits, et lennuki teel reisimine kui protsess on seotud tõenäoliselt väga väikese ohufaktoriga. "Eriti kui kantakse maske. Lennukites on õhupuhastussüsteemid väga head. Ja kui see on organiseeritud korralikult, siis ei tohiks olla probleemi," lausus Merits.

Riski lisab reisimisele Meritsa sõnul aga see, mis toimub välisriigis kohapeal. "Muuseumid, restoranid, õhtusöögid - need kuuluvad selliste faktorite hulka, mis on probleemsed," lausus ta.