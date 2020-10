"Võimalik, et see tuleneb sellest, et suvel väga paljud tšehhid reisisid ringi ja valitsus ka toetas seda, üritades välja rääkida erinevaid erandeid, et tšehhid saaksid ilma testideta või ilma karantiinita sõita näiteks Horvaatiasse või Kreekasse või mujale," rääkis Eesti saatkonna lauaülem-konsul Prahas Katre Sai ERR-ile.

"On väga suur tõenäosus, et see kõik algas sealt ja siis, kui algas kool ja paljudel lõppesid puhkused, siis septembrist lihtsalt hakkas viirus ka riigi sees levima," lisas ta.

Tšehhi on nakatumiste tasemelt Euroopas teine riik

Tšehhi teatas teisipäeval 10 273 uuest nakatunust viimase ööpäeva jooksul. Riigis, kus on 10,7 mijonit elanikku, on olnud viimase kahe nädala kiireim koroonaviiruse levik Euroopas, teatas uudisteagentuur Reuters.

Oktoobri keskel kasvas ööpäevane nakatumise number üle 10 000 ning eelmisel nädalal oli keskmiselt 12 000 uut nakatunut ööpäevas. Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC) teisipäevaste andmete kohaselt on Tšehhis 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul nakatunud 1379,8 inimest, kõrgeima näitajaga riigis Belgias on sama number 1390,9.

Tervishoiuministeerium teatas teisipäeval 164 koroonasurmast, kokku on riigi COVID-19 tõttu surnud 2365 inimest, kusjuures surnute arv on kahe nädalaga kahekordistunud, edastas Reuters. Praegu on riik uute surmade arvult 100 000 elaniku kohta EL-is esikohal.

Eesti konsuli sõnul on Tšehhi tervishoiusüsteem suure surve all, kuna viimase statistika kohaselt on riigis kasutusel juba pooled hingamisaparaatidest. "Aga me teame, et juba valmistutakse selleks, et novembri keskpaigas võib-olla selline olukord, kus kõik kohad on täidetud ja kasutusele tuleb võtta need välihaiglad, mis üles seati," rääkis Sai.

Konsuli sõnu on Tšehhi abi palunud Euroopa Liidult ja NATO-lt ning mõlemad on teinud ka otsuse saata hingamisaparaate.

"Lisaks sellele on puudu arstidest ja meditsiinitöötajatest, kuna väga paljud neist on nakatunud ja nende arv, kes on haiglas, on päris suur ja seetõttu arutab täna Tšehhi parlament, kas lubada riiki 300 Euroopa Liidu või NATO arsti, kes aitaksid siis toime tulla selle olukorraga. Kõik saavad aru, et, et olukord on tõesti halb," selgitas Sai.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et räägib teisipäeval oma Tšehhi kolleegiga ning et ka Eesti on valmis NATO kaudu Tšehhit abistama.

Inimesed on muutunud ettevaatlikuks

Eesti konsul rääkis ka sellest, et küsitluste kohaselt peavad tšehhid piirangutest üsna hästi kinni. "On väike protsent, kes ei pea, kes leiab, et need ei ole vajalikud. Aga võib-olla on asi selles, et piirangutega alustati liiga hilja," märkis Sai.

Tema sõnul on ka inimeste suhtumine muutunud tõsisemaks: "Ma olen tähele pannud, et septembris oli suhtumine nii ja naa, et väga paljud eirasid või uskusid, et suurt probleemi ei tule. Aga mingist hetkest, kui oktoobri alguses kehtestati eriolukord ja kui kuu keskel suleti koolid, restoranid ja baarid, siis tundus, et inimesed hakkavad tõesti juba muretsema."

Tšehhi kehtestab öise liikumiskeelu

Tšehhi valitsus teatas esmaspäeval, et kehtestab pandeemia ohjeldamiseks öise liikumiskeelu, vahendas uudisteagentuur BNS.

"Me ei ole endiselt näinud langust, mida neilt päevilt ootasime," ütles ajakirjanikele tervishoiuminister Roman Prymula, lisades, et viimaste piirangute mõju on olnud tagasihoidlik.

Ta lisas, et valitsus jõustab kuni 3. novembrini liikumiskeelu alates kolmapäevast, erandina tohivad inimesed sõita tööle või jalutada oma koera.

Prymula sõnul peavad nüüd poed sulgema uksed kell 18 kohaliku aja järgi ja jääma suletuks pühapäevadel.

Ta ärgitas ettevõtteid lubama kodutööd, kui see on vähegi võimalik.

"Me oleme lähenemas tasemele, mis ohustab Tšehhi tervishoiusüsteemi," lausus epidemioloog Prymula.

Tšehhi sõjavägi on rajanud 500 kohaga välihaigla ning välismaalt laekub meditsiinivarustust, sealhulgas hingamisaparaate nii Euroopa Komisjoni kaudu kui mujalt.

Prymula on ametist lahkumas pärast seda, kui tabloidi fotograaf tabas ta lahkumast restoranist, mis pidanuks tema enda piirangute kohaselt suletud olema.

Tema asemele asub meedia andmeil Tšehhi suuruselt teise linna Brno haigla asejuht.