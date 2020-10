Tšehhi parlament hääletas reedel eriolukorra pikendamise poolt 20. novembrini, ehkki praeguseks on näha esimesi märke viiruse leviku aeglustumisest.

Tšehhi valitsus kuulutas 5. oktoobril kriisiaegsete otsuste tegemise lihtsustamiseks riigis välja eriolukorra ning vajas selle pikendamiseks parlamendi nõusolekut.

Tšehhi on Euroopa Liidus uute koroonanakkuste osas 100 000 elaniku kohta teisel kohal ning uute surmajuhtumite osas esimesel kohal, selgub haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmetest. ECDC andmetel on nakatumisnäitaja Tšehhis reede seisuga 1481.

Reede hommikul oli 10,7 miljoni elanikuga riigis tuvastatud enam kui 310 000 nakatunut ja 2862 koroonasurma.

Kuid viimastel päevadel on uute nakkuste arv langenud, andes valitsusele põhjust mõõdukaks optimismiks.

"See, mis praegu toimub, on ilmselt nakatumiste aeglustumise algus," lausus ajakirjanikele tervishoiuminister Jan Blatný. "Kuid kõige hullem pole kindlasti veel möödas."

Ladislav Dušek, tervishoiualase info- ja statistika instituudi juhataja, lausus, et järgmised kaks nädalat näitavad, kas olukord riigis on tõepoolest paranemas.

"Näeme, et nakatumine aeglustub, aga see pole veel võit, sest iga päev avaldatud uute nakkuste arv on endiselt märkimisväärne," lausus ta.

Dušek lisas, et nakkuskordaja on langenud 1,53 pealt oktoobri algul 1,13 peale.

Viiruse levikuga võitlemiseks suleti koolid, restoranid ja enamik poodidest, avalikud kogunemised on piiratud ning kehtestati öine liikumiskeeld.