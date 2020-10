Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri Timo Tatari sõnul on Poola tuumajaama rajamist pikalt kaalunud.

"See plaan ei ole Poolal muidugi uus, nad on rääkinud sellest päris mitu aastat," ütles Tatar. Samas märkis ta, et on see on positiivne, et Poola plaan on konkreetsemaks läinud, kuna Poola on ka üks Euroopa riikidest, kes ei ole 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga päriselt ühinenud.

Tatar nentis, et vara on veel öelda, missuguseid tehnoloogiaid Poola kasutada kavatseb, kuid võib eeldada, et riik plaanib rajada suuremat sorti tuumajaamad. Hiljuti allkirjastas Poola ka tuumaenergia arendamiseks koostöölepingu USA-ga.

Poola on pidanud tuumaenergia plaani pikalt, viis aastat tagasi olid viis energiafirmat huvitatud riigi esimese tuumajaama rajamisest. Samal ajal on riik pidanud oma energiajulgeoleku aluseks sütt.

"Tuumaenergia on üldiselt selline natuke lõhestav teema Euroopa Liidus, on riike, kes on sellele valjuhäälselt vastu ja on riike, kes näevad tuumaenergias lahendust," sõnas Tatar.

Tatar märkis, et praegu ei ole veel teada, kuidas Poola tuumajaamade lisandumine elektriturule Balti riikides elektri hinda mõjutaks. Samas nentis ta, et peale sünkroniseerimist Mandri-Euroopaga on Balti riikide ühendused tugevamad ja Poola konkurentsivõimeline energiaturg pakub hinnastabiilsust. "Seda on vara öelda, kas hinnad madalamaks lähevad, aga kindlasti pakub see hinnastabiilsust," märkis ta.

Poola plaanib oma plaanide realiseerimiseks paluda Euroopa Komisjonilt ka riigiabi luba. "Nii et päris turupõhiselt tuumajaamad ei teki. Seni suurte tuumajaamade mure on olnud see, et need on olnud oodatust kallimad ja oodatust kauem valminud," lisas Tatar.

Ka Nord Pooli elektribörsi Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Aruse sõnul on Poola plaanid liiga algelised, et saaks prognoosida nende mõju Baltikumi elektriturule.

"Kuna midagi täpsemalt öelda ei ole, kui palju seda tuleb, kas tuleb börsile või eraldi kahepoolsete lepingutega, kuna seda analüüsi pole, siis ei saa täna hinda prognoosida," ütles ta.

"Loogiliselt võtta, mida rohkem on tootmist ja madalama hinnaga, kuna Poola turg on praegu söeturg, siis ta nähtavasti mõju hinnale omab," märkis Arus.