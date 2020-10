Välismaalt tuuakse koroonaviirust enim Ukrainast ja Venemaalt

Kõige kiiremini on kasvanud Venemaalt sisse toodud juhud, mis on kasvanud iga nädalaga. Kokku on oktoobris tuvastatud 66 Venemaalt nakkuse toonud inimest, neist ainuüksi 37 lisandus möödunud nädalal. Kokku on oktoobris tuvastatud 183 välismaalt sisse toodud koroonajuhtumit. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles Indrek Kiislerile, et väga keeruline on välja tuua, mis põhjusel inimesed on Eestisse saabunud.