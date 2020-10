Lauristin: ajakirjanik ei pea olema kanal, kus info voolab, vaid mõistusega vahendaja

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin ütles veebiajakirjale Peegel antud usutluses, et ajakirjaniku roll tohutus infovoos ei tohi olla vaid kanal, milles info voolab, vaid ajakirjaniku ülesanne on väljanoppida, mis on oluline ja mis mitte.

"On väga oluline tunnetada, mis vahe on n-ö professionaalse ajakirjanduse ja mis tahes eneseavalduse vahel. Ajakirjaniku roll ei ole mitte lihtsalt olla kanal, milles informatsioon voolab punktist A punkti B, mingilt sündmuselt inimesteni. Ajakirjanik on mõistusega vahendaja," ütles Lauristin.

Seepärast muutub Lauristini sõnul väga tähtsaks just nimelt ajakirjaniku enda mõtestamise võime ja valikuoskus.

"Seda on ju uudiste teooriast peale alati rõhutatud, et ajakirjanik on siis hea ajakirjanik, kui ta märkab, mis on uudislik. Aga praeguses infovoos, mis on nagu üks tohutu solgijõgi, milles on kõike - on prahti, on pärleid ja lõpuks vesi ise ka, - on ajakirjaniku ülesanne olla selle väljanoppimises, mis on tõesti oluline, palju tõhusam ja osavam, sest inimestel on valik palju suurem ja aeg on palju kiirem."

Lauristini sõnul peaks ajakirjandus looma standardi, mille järgi inimesed otsustavad, mis on praegu oluline ja mis ei ole.

"Kui ajakirjandus rõhutab ebaolulisi asju, siis ta tegelikult ajab inimesed segadusse. Kogu see infohulk ajab inimesed niigi segadusse ja ajakirjanik ei peaks segadust suurendama. Informatsioon on korrastatus. Kui sa tahad infot edasi anda, siis pead suutma luua korrastatuse selles, mis on kaootiline."

