Tordiaktsiooni korraldajad ütlevad, et algatuse taga ei ole ükski erakond, MTÜ, organisatsioon ega huvigrupp, vaid lihtsalt murelikud kodanikud, kes kutsuvad peaministrit seisma kõigi eestlaste eest ning kaaluma, kas "tordivalitsus" on Eestile parim lahendus.

Mäletatavasti saatis Ratas eelmisel reedel Martin Helmele valitsuskriisi seljatamisel tänutäheks tordi.

"Hea Jüri Ratas! Tort raske töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järelemõtlemiseks," seisab aktsiooni üleskutses, mida jagati sel nädalal personaalselt rahakogumiseks inimeselt-inimesele.

Tordiürituse korraldajad on ühendust võtnud ka Toidupangaga ning soovi korral saab kingituse saaja sefiiritordid kiirelt annetada ka abivajajatele, vähendades nii toiduraiskamist.