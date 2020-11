Margot Roose: tordikampaaniad ja kontserdid ei too muutust

Miks sa ühinesid erakonnaga? Miks sa kandideerid? Miks sa võtad meedias sõna? Selliseid miks-küsimusi kuulevad kõik niipea kui nende digiallkiri on erakonda astumise avaldusel kuivanud.

Paljude inimeste jaoks on poliitika räpane, hirmutav ja midagi sellist, mille puudutamisel saavad käed määritud ja sulguvad paljud uksed. Ometi on just selle häbimärgistatud seltskonna käes võim. Võim, millega juhtida meie riigi ja inimeste elu.

Inimesed püüavad iga hinna eest jääda erapooletuks. Ei-ei, nemad küll poliitikaga ei tegele. Nad ei kuulu erakonda, ei toeta poliitikuid ega parteisid ning ei tunnista avalikult, kellele nad pöialt hoiavad. Nad piirduvad kord nelja aasta jooksul valimas käimisega, arvates, et sellest piisab. Ja niikaua piisabki, kuni asjad lähevad suures plaanis nii nagu soovitakse.

"Otsuseid teevad ikka need kunagi Toompeale lähetatud sada üks inimest."

Probleem tekib hetkel, kui te ärkate Eestis, kus te elada ei taha. Ja teile jõuab kohale, et muutuse jaoks saate midagi tibatillukest teha nii umbes kolme aasta pärast. Niikaua võite arvamust avaldada, MTÜ-dele raha annetada, ühiskondlikele liikumistele kaasa elada ja kontserte korraldada. Või iganädalaselt oma lõunapausi ohverdades parlamendi ees protestida. Sellest ei muutu suurt midagi ja otsuseid teevad ikka need kunagi Toompeale lähetatud sada üks inimest.

Teile ei meeldi see olukord. Te kirute kolleegidele, sõpradega saunas, ja välismaa tuttavatele, kes teie riigi uutele arengutele kaasa tunnevad. Te võitlete erialaliitude kaudu mõne eriti jabura ja teie ettevõtmisi pidurdava seaduse vastu. Te loete uudist selle kohta, et väliseestlane keeldub riigilt auhinda vastu võtmast ja kratsite kukalt, kui teie välistöötöötajad üksteise järel kaovad.

Te tunnete, et on probleem ja teate sisimas, et selle probleemi saab lahendada vaid muutus riigikogu inimeste ridades. Ometi ütlete te endiselt, et te ei tegele poliitikaga. Te annate parem mõne euro anonüümselt sefiiritordi-kampaaniasse või toetate referendumi ei-vastuse propageerimise gruppe.

Poliitika on turg, mille valuutaks on hääled ja parlamendikohad ja nende kaudu Eesti juhtimine erinevate eesmärkide ja maailmavaadete suunas. Sellel turul on erakonnad, kellele kuulub teatud protsent sellest pirukast. Nii nagu majanduses, tuleb ka poliitikas oma turuosa eest võidelda, pakkudes oma valijale sobivat programmi ja selle kvaliteetsemat elluviimist.

Hingelähedase poliitjõu turuosa hoidmise ja kasvatamise eest tuleb kodanikel maksta, panustades kas rahas, oma aja ja energiaga või oma nime ja võrgustikuga. Seda võib teha vaikselt pooleldi häbenedes või julgelt ja nii, et sellest kuulevad kõik.

Kallid kaasmaalased, palun tulge kapist välja! Palun võtke see aeg, et mõelda, millist Eestit te tahate ja millise erakonnaga teie tulevikuvaade kõige enam kattub. Järgmiseks tehke midagi, et selle seltskonna turuosa tõuseks. Poliitiline aktiivsus ja avalikult teid kõnetava erakonna toetamine ei peaks olema häbiasi, vaid normaalne osa kodanikuks olemisest. Kui teil energiat üle jääb, siis kontserte ja tordikampaaniaid võib lisaks korraldada.