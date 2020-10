Hispaania autonoomne piirkond Kataloonia sulgeb ajutiselt oma piirid, et ohjeldada koroonaviiruse levikut.

Regiooni piirid on sinna sisenemiseks ja sealt väljumiseks kinni 15 päeva, vahendas Reuters.

Kataloonia on Hispaanias üks viiruse leviku tulipunkte ning seal on paika pandud juba riigi ühed karmimad piirangud. Muu hulgas on seal juba 15 päevaks suletud baarid ja restoranid ning seda meedet ka pikendatakse.

Regioon andis uutest meetmetest teada ajal, mil parlament Madridis arutab üleriigilise eriolukorra pikendamist. Keskvalitsus tahab, et eriolukord kestaks maikuuni, et regioonidel oleks õiguslik raamistik piirangute rakendamiseks.

"Valitsus teab, et kodanikud on pärast kuid kestnud jõupingutusi ja ohverdusi väsinud sellest, et nad ei saa teha, mida varem tegid, kallistada inimesi, peret ja sõpru," ütles terviseminister Salvador Illa parlamendile.

"Kuid praegu ei ole aeg meetmete leevendamiseks, sest meil seisavad ees väga rasked nädalad ja kuud," lisas ta.

Pärast poliitilist jagelemist selle pärast, kuidas kriisi kontrolli alla saada, on valitsus nüüd ilmselt kogunud piisavalt toetust parlamendis, et eriolukorra pikendamine heaks kiita.