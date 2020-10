RKK nõukogu esimees, kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk on veendunud, et Kannik jätkab RKK senist hoogsat arendamist.

"Indrek Kanniku pikk valdkondlik kogemus muu hulgas kaitseministrina, mitmekordse riigikogu liikmena ja vabariigi presidendi julgeolekunõunikuna võimaldab tal esindada Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitilisi dilemmasid erinevatel foorumitel nii Eestis kui ka välismaal," märkis Prikk.

Kanniku hinnangul on RKK kasvanud 15 aastaga Läänemere regiooni üheks juhtivaks kaitse- ja välispoliitika mõttekojaks. "Meid ümbritsev maailm on hetkel parasjagu närviline. Selles olukorras on RKK ülesanne muutusi võimalikult täpselt tajuda ja lahti seletada nii Eestis kui meie sõprade juures," sõnas Kannik, kes praegu töötab Eesti Idapartnerluse keskuse analüüside direktorina.

RKK ja selle üksus Eesti Välispoliitika Instituut pakuvad välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika uurimusi nii Eestis kui ka Eesti partneritele välismaal. Peale mitmekülgse uurimistegevuse korraldab RKK Lennart Meri Konverentsi, kõrgemaid riigikaitsekursusi, iga-aastast Balti riikide kaitsekonverentsi ning annab välja ajalehte Diplomaatia.

RKK nõukokku kuuluvad kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk (esimees), riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, presidendi julgeolekunõunik Peeter Kuimet, riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Indrek Sirp, endine rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saks.