Seda kinnitas ERR-ile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Taavi Audo.

Ta ütles, et seoses Nordica läbirääkimistega Poola lennufirmaga LOT on tulnud piisav kindlus, et need jõuavad lõpule.

Eelmisel reedel sõlmis Nordica LOT-iga heade kavatsuste kokkuleppe, et osta välja kahe ettevõtte ühisfirma Regional Jet 49-protsendiline osalus.

Ühtlasi saab Nordica SA KredEx vahendusel kaheksa miljoni eurose laenu tähtajaga 31. detsember 2026.

Valitsus kinnitas Nordicale riigiabi andmise 15. oktoobril.