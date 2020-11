AS Barruse juhatuse esimees Marti Kork käis tutvumas Valgevene metsatööstustega, külaskäigu eesmärk oli vajadus varustada ettevõtet vajaliku toormega.

"Meil tulevikku vaadates on materjali vaja natuke rohkem, saematerjali eelkõige. Valgevene tundub huvitav, sest eestlased on seal toimetanud – näiteks Kaamos Timber on seal toimetanud juba 20 aastat. Puidukvaliteet on seal hea, puidu hinnad on seal natuke paremad kui Eestis täna," rääkis Kork.

Valgevenes külastati nelja-viite saetööstust. Külaskäigu põhjuseks oli Korgi sõnul materjali tagamine oma tehastele.

"Mõnes kohas vaatas meile vastu pilt nagu Eestis paarkümmend aasta tagasi, võib-olla rohkemgi. Mõnda kohta olime juba paarkümmend aastat hiljaks jäänud. Seal ei olnud enam midagi. Seal on suuri korralikke saeveskeid ka, kõikidesse kohtadesse selle väikese visiidiga ei jõudnud," rääkis Kork.

Kork tõdes, et suhteid Valgevenega mõjutab sealne poliitiline olukord.

"Valgevenes kogu see toorme müük käib läbi börsi, mis teeb selle natuke keerulisemaks. Valgevene poliitiliselt olukorrast me pikemalt ei räägi, sealt on ebakindlust, nii et me ei ole valmis sinna küll ise investeerima. Teisest küljest osta sealt võib, kui leiame sealt õige partneri, hetkel ostame sealt minimaalselt," ütles Kork.

Eesti puidu- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Hendrik Välja sõnul on Kagu-Eesti ettevõtted praegu suhteliselt heas seisus tänu sellele, et Kagu-Eestis on küllalt palju metsaala, lisaks jõuab Võru piirkonda Põhja-Läti metsamaterjali.

"Kindlasti on metsanduses olnud väljakutseks üha pehmemad talved, mis muudavad materjali varumise keerukaks. See kajastub tegelikult ka ümarpuidu hinnas, et täna Eestis saepalgi hind ilmselt on üks kõrgemaid siin regioonis ja tegelikult on see nii päris pidevalt," ütles Välja.