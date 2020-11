Hongkongi politsei vahistas seitse opositsioonipoliitikut

Politsei teatel ei olnud saadikute vahistamine seotud poliitikaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Opositsiooni toetajad peavad seda aga järjekordseks märgiks, kuidas Pekingi julgeolekuseadus avaldab mõju Hongkongi poliitilisele tegevusele.

Pärast süüdistuste kättesaamist said poliitikud kautsjoni vastu vabaks. Üks neist, Demokraatliku Partei esimees Wu Chi-wai nimetas süüdistusi absurdseks.

"Protesti osana on juhataja laua ette minek kommentaaride väljendamiseks täiesti tavaline. Ometigi viskas juhataja need saadikud istungilt välja ja paljud kolleegid kanti välja. See on juba pikka aega nii, kuidas parlament tegutseb. Kuid seekord esitasid nad meile kriminaalsüüdistused taolise käitumise eest. Sellel on külmutav mõju, mis ongi nende eesmärk, et muuta inimesi ettevaatlikumaks ja sõnu valivamaks," kommenteeris Wu Chi-wai.