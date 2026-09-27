X!

Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut

Välismaa
Augustis sai Kiievis Vene õhurünnakus tabamuse riigi suurim raamatuturg.
Augustis sai Kiievis Vene õhurünnakus tabamuse riigi suurim raamatuturg. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust. Venemaal on praegu Ukraina ründamiseks valmis umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles Ukraina lennundusekspert.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 27. septembril kell :

- Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut;

- Venemaa on Ukraina ründamiseks varunud 1900 raketti;

- Ukraina hävitas kuuga rekordilise hulga Venemaa õhutõrjevahendeid;

Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut

Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust, kirjutas laupäeval The New York Times.

Üks suurimaid rünnakuid tabas kirjastuse Ranok ladu Harkivis. Kaks Venemaa reaktiivdrooni põhjustasid tulekahju, mida kustutati peaaegu nädal aega. Põleng muutis tuhaks kõik seal asunud kaheksa miljonit raamatut, sealhulgas 620 000 kooliõpikut.

Samuti hävitas Vene ballistiline rakett märkimisväärse osa Kiievi raamatuturust Potšaina, kus hoiti muu hulgas haruldasi revolutsioonieelseid ja nõukogudeaegseid väljaandeid. Rünnakud on kahjustanud ka teiste kirjastuste ladusid ja üht Ukraina suurimat trükikoda Konvi.

Ukraina kirjastajate liit hindab hävitatud uute raamatute arvuks kuni 15 miljonit, kultuuriministeerium aga hindab valdkonna kahjuks ligi 40 miljonit dollarit. Raamatute massilist puudust veel ei ole, kuid osa Ukraina koolilastest alustas õppeaastat ilma vajalike õpikuteta.

Venemaa on Ukraina ründamiseks varunud 1900 raketti

Venemaal on praegu varuks umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles laupäeval telekanali Kiiev 24 eetris lennundusekspert Bohdan Dolintse, vastates küsimusele Venemaa raketivarude kohta.

"On teavet varude kohta varasematest perioodidest. See tähendab, et kokku oli Venemaal erinevaid tüüpe rakette kokku umbes 1900," märkis ta.

Dolintse sõnul on nende seas enam kui 500 Oniksit (Yakhont), üle 450 Kalibri, enam kui 400 raketti S-400, üle saja Iskanderi, enam kui 100 Tsirkoni, aga ka muid rakette, nagu näiteks Kinžal.  

"Venemaa suudab toota ka uusi rakette. Erinevate hinnangute kohaselt on see kuni 200 erinevat tüüpi ballistilist ja tiibraketti kuus," ütles ekspert ja lisas, et kuna Venemaa kasutab vähem rakette, kui toodab, võib olla tegemist rakettide varumisega.

Dolintse rõhutas ka, et Venemaa ei kavatse kõiki 1900 raketti kasutada, sest vähemalt kaks kolmandikku neist moodustab puutumatu reserv. Seega võib Venemaa talve alguseks kriitilise ja energiataristu ründamiseks kokku saada ikkagi mitusada tiib- ja ballistilist raketti.

Ajakiri Foreign Affairs märkis hiljuti, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin püüab kasutada parlamendivalimiste tulemusi sõja eskaleerimiseks Ukraina vastu.

Samas näitavad sõltumatud küsitlused, et Venemaal on vähenenud nende vastajate osakaal, kes peavad Putini sõda edukaks. See viitab elanikkonna moraali langusele ja ühiskonnas valitsevale murele, mis on seotud võimaliku edasise mobilisatsiooniga, inflatsiooniga, internetile juurdepääsu piiramise ja kütusekriisiga.

Ukraina hävitas kuuga rekordilise hulga Venemaa õhutõrjevahendeid

Ukraina kaitsevägi püstitas septembris rekordi ühe sõjakuu jooksul  hävitatud Venemaa õhutõrjevahendite osas, vahendas portaal Unian pühapäeval sõjalise eksperdi Oleksandr Kovalenko sõnu.

Nii kaotas Venemaa olemasolevate andmete kohaselt septembri jooksul 76 õhutõrjevahendit. Eelmine rekord püstitati Ukraina vastupealetungi kõrghetkel 2023. aasta juulis – 73 ühikut.

"Ukraina kaitseväe tegevus Venemaa õhutõrjesüsteemide hävitamisel mõjutab järgnevate sammude tõhusust nii ajutiselt okupeeritud territooriumide kui ka Venemaa enda suhtes," märgib Kovalenko.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel on Venemaa täiemahulise sissetungi algusest alates kaotanud laupäevase seisuga kokku 1673 õhutõrjeühikut. See hõlmab erinevaid süsteeme – mitte ainult mobiilseid õhutõrjeseadmeid, vaid ka õhutõrje raketikomplekside osi ja radarisüsteeme.

"Sellist hulka tehnikat ei suuda Vene sõjavägi enam taastada ega kompenseerida, mis tähendab, et  õhuruumi sulgemisel ei ole tal sõjaeelsele tasemele võimalik naasta ei tehniliselt ega tehnoloogiliselt," märkiss Kovalenko.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:24

Noortevolikogu liikmed ei tunne piisavalt kaasatust ega saavutustunnet

07:20

EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama

06:59

Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

26.09

Eesti quadide koondis sai rahvuste krossi kvalifikatsioonis teise koha

26.09

Karp Läti tippklubide eelarvetest: nendes juttudes on palju õhku sees

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

26.09

Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid

26.09

VIDEO | Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga

26.09

ETV spordisaade, 26. september

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

26.09

Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus

26.09

Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast Uuendatud

25.09

Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

26.09

OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse

26.09

Teheran pakkus USA-le plaani Hormuzi väina taasavamiseks Uuendatud

26.09

Margus Punab: igaüks vastutab oma tervise eest ise

26.09

Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

26.09

Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas

25.09

Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga

ilmateade

SPORT

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

26.09

Eesti quadide koondis sai rahvuste krossi kvalifikatsioonis teise koha

26.09

Karp Läti tippklubide eelarvetest: nendes juttudes on palju õhku sees

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

loe: kultuur

26.09

Arvustus. Kümnest üheni

26.09

Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu pühvel – Heino Puhvel 100

26.09

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

26.09

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

loe: eeter

26.09

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

26.09

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

26.09

Kepikõndija Valdo Jahilo: sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa

26.09

Allan Roosileht: liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole

Raadiouudised

26.09

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

26.09

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

26.09

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

26.09

Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

25.09

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

25.09

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

25.09

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

25.09

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

25.09

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

25.09

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo