USA presidendikandidaadid üritavad võtta kampaaniast viimast

USA presidendivalimiste kampaanias on käes otsustavad hetked; tagasivalimist taotlev Donald Trump korraldas kihutuskoosolekuid koguni viies osariigis – Michigani, Iowa, Põhja-Carolina ja Georgia järel on tal kavas astuda üles Floridas ebatavalisel tunnil ehk kell 11 õhtul kohaliku aja järgi.

Valimised on juba toonud eelhääletama rekordilise arvu ameeriklasi.

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden on säilitanud küsitlustes juhtpositsiooni, kuid kaalukeeleosariikides on olukord tasakaalustunud. Näiteks edestab Biden küsitluste keskmise kohaselt RealClearPoliticsi andmeil Pennsylvanias Trumpi nelja protsendipunktiga, Floridas aga on seis võrdne.

"Meie juhime nüüd," kuulutas Trump entusiastlikele poolehoidjatele Michiganis. "Vaadake, me juhime Floridas. Me juhime Georgias .... Nad ütlevad, et Texases on seis väga tasavägine. Mina nii ei arva. Nad tegid seda ka neli aastat tagasi ja ma võitsin ülekaalukalt."

Trump väitis tootvast tööstusest sõltuvas Michiganis, et Biden on kulutanud 47 aastat "töökohtade väljaviimiseks ja piiride avamiseks". Tema sõnul on Biden raisanud ka ameeriklaste verd ja jõukust lõpututele sõdadele välismaal.

Bideni pühapäev on olnud oluliselt rahulikum. Ta alustas oma päeva, käies abikaasaga katoliku kirikus oma kodu lähedal Delaware' osariigis Wilmingtonis. Siis oli järg Pennsylvania käes, mis on valimistulemuste seisukohast eriti tähtis osariik.

Endine asepresident sarjas taas Trumpi tegevust koroonapandeemia ajal. Ühendriikides oli möödunud nädal pandeemia rängim ja COVID-19 surmajuhte kogunes ööpäeviti üle tuhande.

Oma kõnes poolehoidjatele taunis Biden ka presidendi lõhestavat retoorikat ja poliitikat.

"Kahe päeva pärast saame peatada presidendi, kes pole suutnud oma rahvast kaitsta, on õhutanud vaenuleeki, valanud õli tulle igal võimalusel, mis tal üle kogu riigi olnud on," märkis Biden.

Esmaspäeval jätkavad nii Trump kui Biden valijate veenmist Pennsylvanias. Trumpil on kavas naasta ka Michigani ja Biden peaks külastama Ohio osariigis asuvat Clevelandi.

Valimisstatistikat pidava US Elections Projecti andmeil on eelhääletamas käinud rekordilised 93 miljonit valijat. Eelhääletusel on domineerinud demokraadid, kuid küsitluste kohaselt kavatsevad paljud vabariiklased minna valima just teisipäeval.

Posti teel antavate häälte suurte arvu ja võimalike eelseisvate kohtuvaidluste tõttu võib ebaselge olukord jätkuda veel päevi pärast valimisi.

Ühendriigid on sügavalt lõhestunud ja paljudes piirkondades on valimiste eel hoogsalt kasvanud relvamüük. Ettevõtted suurlinnades on juba valmistunud võimalikeks rahutusteks Trumpi valimisvõidu korral muu hulgas oma aknaid turvates.