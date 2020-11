FBI uurib Trumpi toetajate rünnakut Bideni kampaaniabussile

"FBI San Antonio osakond on intsidendist teadlik ja uurib seda," ütles osakonna pressiesindaja, eriagent Michelle Lee Reutersile. Ta lisas, et ei saa hetkel rohkem midagi kommenteerida.

Reedene juhtum, mille videosalvestuse esitas oma Twitteri-kontol ka Trump kommentaariga "Ma armastan Texast!", sundis Bideni kampaaniameeskonda ära jätma vähemalt kaks oma üritust. Demokraadid süüdistasid presidenti selle toetajate kasutatud hirmutamistaktika julgustamises.

Videol on näha, kuidas Trumpi toetajad lippude ja oma loosungitega ehitud kastiautodel ja maasturitel piirasid San Antonio ja Austini vahelisel kiirteel sisse Bideni kampaaniabussi. Bideni meeskonna esindajate väitel püüdsid Trumpi toetajad aeglustada bussi liikumist ning seda teel välja tõrjuda.

Telekanal CNN edastas ka video, kus oli näha, kuidas üks Trumpi toetajate sõiduk püüdis kõrvale tõrjuda bussi taga sõitnud autot, milles väidetavalt sõitis üks Bideni kampaaniameeskonna liige.

Bideni esindajate sõnul helistasid bussis viibinud häda-abi numbril 911 ja teatasid juhtunust, misjärel kohalikud korrakaitsjad aitasid bussil sihtkohta jõuda.

Trump kritiseeris pühapäeval Twitteris FBI algatatud uurimist, märkides, et tema hinnangul ei olnud midagi halvasti: "Minu arvates ei teinud need patrioodid midagi valesti."

Biden taunis juhtunut oma kampaaniaüritusel. "Meil ei ole varem kunagi varem midagi sellist olnud. Vähemalt pole meil olnud presidenti, kes leiab, et et see on hea," ütlres Biden.

Ei Biden ega tema asepresidendikandidaat Kamala Harris bussi ei olnud.

Intsident kiirteel tuli ajal, kui mõlemad presidendikandidaadid teevad 3. novembri valimispäeva eel viimaseid jõupingutusi.

Texase osariik on varasemalt olnud kaua vabariiklaste tugev toetuspunkt, kuid tänavustel valimistel hinnatakse vabariiklaste ja demokraatide presidendikandidaadi toetust üsna võrdseks.