USA president Donald Trump eitas väiteid, justkui kavatseks ta presidendivalimiste järel ennatlikult oma võidu välja kuulutada. Samas andis Trump märku, et tema vabariikliku partei palgatud juristid asuvad tegutsema selle nimel, et ära hoida 3. novembri valimispäeva järel laekuvate valimissedelite arvestamine häältelugemisel, kirjutas USA võimukoridorides toimuvat kajastav väljaanne The Hill.

"Ma arvan, et see on kohutav, kui valimissedeleid saab koguda ka pärast valimisi. Ma arvan, et see on kohutav, kui inimestel ja osariikidel lubatakse arvestada hääli veel pikalt pärast seda, kui valimised on möödas, kuna see võib viia ainult ühe tulemuseni," rääkis Trump Põhja-Carolina osariigis Charlotte'is pühapäeval ajakirjanikele. Sellega asus Trump kritiseerima USA ülemkohtu eelmise nädala otsuseid, millega lubatakse mitmes kaalukeeleosariigis ka pärast valimispäeva saabunud häälte arvestamist, tõdes The Hill.

"Selleks on suur oht ja ma arvan, et see viib rohkete pettuste ja kuritarvitusteni," lisas Trump ilma, et oleks oma väiteid konkreetsete tõenditega kinnitanud.

USA president lubas ka, et vabariiklaste juristid asuvad kohe pärast valimisjaoskondade sulgemist selle teemaga tegelema. Trump viitas konkreetselt Pennsylvania osariigile, mis on üks niinimetatud kaalukeeleosariikidest, mille võit võib määrata üleriikliku valimistulemuse.

Trumpi kommentaar järgnes uudisteportaalis Axios ilmunud väitele, justkui kavatseks ta oma võidu valimistejärgsel ööl kohe välja kuulutada, kui selgub, et ta juhib oma vastaskandidaadi Joe Bideni ees.

President lükkas pühapäeval sellised väited tagasi, kuigi Axios kinnitas, et neil on selle kohta kolme sõltumatu allika kinnitus.

Ehkki meediaväljaanded kuulutavad enamasti valimistulemuse välja juba valimispäeva öösel või sellele järgneval päeval, võtavad osariigid häälte lugemiseks ja tulemuste kinnitamiseks rohkem aega. See on eriti teemakohane sel aastal, kus koroonapandeemia tõttu on kirja teel hääletamine plahvatuslikult kasvanud ning valimisametnikud kutsuvad valijaid üles saatma oma hääl kirja teel või tulema jaoskonda eelhääletuse ajal, et hoiduda valimispäeval suurtest rahvakogunemistest valimijaoskondades.

USA Ülemkohus otsustas eelmisel nädalal, et Pennsylvanias ja Põhja-Carolinas kirja teel saadetud valimissedeleid võib häälte kokkulugemisel arvestada vastavalt veel kolm ja üheksa päeva pärast 3. novembrit laekunud sedeleid, kui neil ei ole templit hilisemast kuupäevast kui 3. november. Neid otsuseid peetakse demokraatidele soodsaks, kuna nende toetajaid peetakse aktiivsemateks kirja teel hääletajateks. Samas otsustas ülemkohus, et Wisconsinis jääb 3. novembri tähtaeg kirja teel laekuvatele häältele kehtima.

Trump on ülemkohtu otsust kritiseerinud ja nõudnud, et arvesse tuleks võtta ainult valimispäevaks kohale jõudnud hääli.

USA Demokraatliku partei toetajaid peetakse agaramateks eelhääletusel osalejateks, vabariiklaste pooldajaid aga aktiivsemateks valimispäeval jaoskonnas hääletajateks.