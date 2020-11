"Tallinna trammi-objekt" on Eesti heli- ja kineetilise kunsti teerajaja Kaarel Kurismaa installatsioon, mis valmis 1993. aastal ning avati trammiliikluse 105. aastapäeval. Installatsiooni mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegi Temnikova & Kasela galerii 2019. aasta oktoobris.

Objekti üldine vorm on säilinud. Koostöös autoriga on muudetud algset värvilahendust. Originaalis sini-puna-valgetes toonides telliskividest, betoonist ja metallist ehitatud teos värviti kunstniku kavandi järgi 2008. aastal sini-kollaseks. Tööle annab kineetilise lisaväärtuse kuullaagritele toetuv tuulelipp.

Teose tellis 1988. aastal Tallinna linnakunstnik Urmas Mikk kavatsusega püstitada Tallinna trammi 100. aasta juubeliks trammipargi esisele väljakule skulptuur. Installatsiooni algne idee pärineb 1983. aastal valminud Tallinnfilmi nukufilmist "Trammivasikas".

Teose autor Kaarel Kurismaa on Eesti sõjajärgse avangardkunsti üks silmapaistvamaid ja isikupärasemaid loovisiksusi, ühtlasi ainus järjepidevalt kineetilist kunsti loonud autor, kelle mitmekülgne looming on andnud Eesti kultuurile olulisi teoseid, millest mitmed asuvad Eesti riiklikes kunstikollektsioonides. Pika loometee jooksul on ta loonud ka mitmeid avaliku ruumi skulptuure, kuid kahjuks saab neist teostest praegu ülevaate vaid kavandite põhjal. Kõik teosed peale Tallinna trammi-objekti on kadunud või hävinud.