Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

Bessedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos: välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatus tegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises.

Süüdistuse kohaselt osales Bessedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses.

See seisnes Venemaa agressioonisõda õigustavate narratiivide, valeväidete ja hirmutamisretoorika tootmises ning levitamises eeskätt YouTube'i kanalil, eesmärgiga lõhestada Eesti ühiskonda, vähendada usaldust riigi institutsioonide vastu ning õõnestada toetust NATO-le ja Euroopa Liidule.

Lisaks rikkus Bessedin korduvalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 269/2014 kehtestatud sanktsioone: võimaldades tema kontrolli all olnud telekanalil TVN edastada sanktsioonidele allutatud Venemaa meediakanalite saadet; avaldades sanktsioonidele allutatud meediakanaliga seotud sisu oma sotsiaalmeediaplatvormil; andes sanktsioonidele allutatud Venemaa riiklikule meediaagentuurile edasi kolme oma filmi näitamisõigused; aidates käivitada telekanalit, mille kaudu edastati EL-is sanktsioonide all olevate Venemaa telekanalite sisu.

Kohtu hinnangul vastas kokkulepe seadusele, oli sõlmitud vabatahtlikult ja kohus kinnitas selle.

Harju maakohus tunnistas Oleg Bessedini süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Riik konfiskeerib Bessedini vara 77 104,32 euro ulatuses, mille arvelt kokkuleppe kohaselt hüvitatakse ka menetluskulud summas 3195,80 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.