Eestis levivad taas sügelised. Arstid ja õed panevad südamele, et tegemist on raske haigusega, mis on kergesti nakkav ning mille ravi tuleb kindlasti läbi teha.

Sügelised levivad taas rohkem kui tavaliselt, ütlevad nii kooliõed kui ka perearstid. Haigus on tõsine ja eeldab kodust ravi, rõhutavad arstid. Kindlasti tuleks haigestumisest kooli või töökohta teavitada, sest see aitab levikut piirata.

Sügeliste leviku kohta Eestis statistikat ei peeta, sest haigus on käsimüügiravimitega ravitav ning teave haigestumisest sageli perearstideni ei jõua.

"Probleem tegelikult on tõsine. Statistikat küll enam selles osas ei peeta, kuid ka näiteks nahaarstid on öelnud, et levimus on märgatavalt kasvanud viimastel aastatel, eriti just laste ja noorte seas," lausus Tallinna koolitervishoiu kooliõde Kristel Veidenbaum.

Haigust tekitab parasiit nimega sügelislest ja enamasti saadakse haigus lähikontaktiga või pindade ja esemete kaudu. Kuna sageli aetakse haigus segamini allergiaga – tekib sügelus ja punetav lööve – siis võib ravi hilineda.

Veidenbaum soovitab tähelepanu pöörata just öisele sügelemisele.

"See on väga nakkav (haigus) ja vajab kindlat ravi. Eriti kui sügelemine hakkab öösiti häirima, siis võib kahtlustada juba sügelisi. Iseloomulik on ka sõrmede vahele leviv lööve ja näha on ka käigukesi," ütles ta.

Ravimid on apteegist kättesaadavad käsimüügiravimitena, kuid kindlasti peavad ravi läbi tegema kõik lähikontaktsed.

" Kui on ikkagi ravikuur peal, tuleb kuuri lõpuni koju jääda. Ja ka lähikontaktsed peavad kindlasti ravi saama, isegi kui haigustunnuseid veel ei ole. Samuti tuleb kindlasti ihu-ja voodipesu pesta vähemalt 60 kraadi juures," lausus Veidenbaum.