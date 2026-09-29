X!

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

Eesti
Teleripult
Teleripult Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

ERR ja erameediakanalid soovivad, et suvel vastu võetud keeleseadust muudetaks viisil, et meediale jääks vabadus otsustada võõrkeelse dublaaži üle. Meediajuhtide sõnul toob muuhulgas venekeelset dublaaži keelav seadus kaasa majandus- ja julgeolekuriske.

Haridusminister Kristina Kallasele kirja saatnud meediajuhtide sõnul ei saavuta praegune keeld soovitud tulemust: vastu võetud keeleseaduse muudatus ei teeni eesti keele kaitse eesmärki, kuid sel on negatiivne mõju Eesti ühtsele inforuumile ja meedia ligipääsetavusele.

"Võõrkeelse dublaaži/pealelugemise keelamine ei tähenda automaatselt vaatajate leppimist subtiitritega. Eesti rahvusringhäälingu telekanali ETV+ kogemus näitab, et venekeelse pealugemise/dublaaži puudumine vähendas muude võõrkeelsete teleseriaalide vaatajaskonda üle 50 protsendi," kirjutasid meediajuhid.

Meediajuhid märkisid, et arvestades, et vene keel on Eestis eesti keele järel suuruselt teine kõnekeel ning venekeelne meediaruum üks olulisemaid muukeelseid meediatarbimise keskkondi, on dublaaži või pealelugemise piiramine vastuolus märkimisväärse osa Eestis elavate vaatajate tegelike tarbimisharjumuste ja eelistustega.

"On ilmselge, et Eesti telekanalite meediasisu pakkumise muutumisel liigub venekeelne vaataja meie inforuumist välja, kasvab piraatlus ja suureneb vaenuliku infomõjutustegevuse tulemuslikkus," seisis pöördumises.

Pöördujate hinnangul kahjustab seadus Eestis tegutsevaid meediaettevõtteid majanduslikult, sest võõrkeelse sisu võõrkeeles pealelugemise keelamine toob kaasa ka telekanalite vaatajate arvu ning tellimus- ja reklaamitulu vähenemise, samuti
investeeringute vähenemise audiovisuaalsesse sisusse. Lisaks langeb Eesti audiovisuaalmeedia ettevõtjate konkurentsivõime võrreldes välismaiste ja rahvusvaheliste platvormidega, sest nende toimimist Eesti riik samaväärselt piirata ei saa.

Samuti toob piirang kaasa absurdseid olukordi piiriüleselt pakutava sisu puhul.

"Näiteks pakub Go3 oma tellitava audiovisuaalmeedia teenuse kataloogis lisaks Eestis kättesaadavatele teostele ka Läti ja Leedu auditooriumile mõeldud läti- ja leedukeelse tõlke pealelugemise valikuid, kuna see on Läti ja Leedu ametlik tõlkelahendus. [...] Vastuvõetud keeleseaduse muudatuse tulemusena tuleb Go3-l aga Eestis piirata ka läti- ja leedukeelse pealelugemisega sisu pakkumist, kuigi sellisel sisul puudub igasugune seos seletuskirjas nimetatud eesmärgiga vähendada venekeelse inforuumi mõju või keelepõhist segregatsiooni Eestis," selgitati pöördumises.

Nende murede lahendamiseks tegid meediaettevõtted ettepaneku keeleseaduse sätte muutmiseks, et taastada meediateenuse osutajate võimalus kasutada võõrkeelse audiovisuaalteose üldusele suunamisel võõrkeelset dublaaaži ja pealelugemist.

"Selle asemel, et piirata võõrkeelse helilise tõlke kasutamist, peaks lähtuma põhimõttest, et peamine kohustus on tagada audiovisuaalse sisu eestikeelne tõlge. Kui eestikeelne tõlge on tagatud, peaks teenuseosutajal olema õigus otsustada, kas ja milliseid täiendavaid keeleversioone või tõlkemeetodeid ta oma teenuses lisaks pakub," sõnasid kirja autorid.

Ettepaneku esitajate sõnul täidaks selline muudatus seaduse algse eesmärgi ühiskonnale ja majandusele kahju tekitamata.

Pöördumisele on alla kirjutanud Erik Roose Eesti rahvusringhäälingust, Jüri Pihel Duo Media Networksist, Toomas Luhats TV3 Grupi Eesti üksusest ning V World North Europe'i esindaja Risto Rosimannus.

Pöördumise koopia on saadetud ka kultuuriminister Heidy Purgale ja riigikogu kultuurikomisjoni esimehele Liina Kersnale.

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:02

Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustavaid vabastada

06:22

President esitab uue õiguskantsleri kandidaadi lähinädalatel

06:21

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

06:20

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi

06:19

Valitsus suunab erihoolekandesse küsitust kordades vähem raha

05:48

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Mihkelson: praegu on Venemaal õhus selge ülekaal

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

28.09

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

28.09

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

28.09

Eestis levivad taas sügelised

28.09

Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi Uuendatud

28.09

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

28.09

Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

28.09

Järgmise aasta riigieelarves ületavad kulud tulusid 0,8 miljardi euroga

28.09

Erakorralises seisukorras saavad kliendid kasutada konkureerivat sidevõrku

ilmateade

SPORT

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

ETV spordisaade, 28. september

28.09

Henn: treenerina pead endas kahtlema, muidu tõmmatakse vaip kiirelt alt

loe: kultuur

28.09

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

28.09

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

28.09

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

28.09

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

loe: eeter

28.09

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

28.09

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

28.09

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

28.09

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

Raadiouudised

28.09

Euroopa Liit jagab laiali 6,6 miljardit eurot Ukraina abiga seotud fondist

28.09

Päevakaja (28.09.2026 18:00:00)

28.09

Eesti digisektor: ELi andmekaitse muudatused võivad piirata ettevõtlust kogu Euroopas

28.09

Tuleva aasta riigieelarve kulud ületavad tulusid 800 miljoni euroga

28.09

Eestis levivad taas sügelised

28.09

Raadiouudised (28.09.2026 15:00:00)

28.09

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

28.09

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

28.09

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

28.09

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo