Otse kell 10 riigikogus: Michal teeb poliitilise avalduse ja annab eelarve üle
Riigikogu teisipäevase istungi alguses annab peaminister riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu ning esineb sel teemal ka poliitilise avaldusega. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Esmaspäeval valitsuse heakskiidu saanud 2027. aasta riigieelarves on kulusid 20,2 miljardit eurot, tulusid aga 19,4 miljardit eurot. Eelarvedefitsiit on järgmisel aastal neli protsenti SKP-st.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi