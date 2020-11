Distantsõpe tähendab suuremat koormust nii õpetajatele kui ka lapsevanematele ja õpilastele ning sellisel kujul võtab õppeprotsess rohkem aega kui tavalisel kontaktõppel. Seega, kui distantsõppe jätkub pandeemia korral veel kaua, püsib võimalus kooliaasta pikendamiseks, rääkis Läti hariduskvaliteedi ameti juht Inita Juhneviča Läti raadiole.

Praegu ei saa veel siiski kinnitada, et õppeaasta pikeneb ning hetkel kehtib otsus, et 7.-12. klasside õpilased jäävad distantsõppele kuni 13. novembrini.

Juhneviča sõnul on kevadega võrreldes näha, et õpetajad on rohkem valmis distantsõppeks ja nende digioskused on paranenud. "Väljakutseks on see, kui palju õpilasi ja õpetajaid on varustatud internetti ühendatud tehnikaga. See on probleem," rääkis Juhneviča.

Tema sõnul on siiski ka distantsõppel omad head küljed - võimalus digioskuste omandamiseks, kuna see on kaasaegses maailmas ülioluline. Kui õpilased saavad omandada digioskusi ning sealhulgas ka otseselt neile vajalikke oskusi, siis õpetajad saavad oma tööd diferentseerida ning personaliseerida vastavalt iga õpilase vajadustele, rääkis Juhneviča.

"Kui distantsõpe on kõrge kvaliteediga ja meie koolid suudavad seda pakkuda, siis ma usun, et õppe kvaliteet ei lange. Aga loomulikult - aeg näitab," rääkis Juhneviča usutluses Läti raadiole.