Positiivsete tulemuste osakaal esmaspäeval tehtud testidest oli 4,9 protsenti.

Enim uusi nakatumisi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirus diagnoositi 57 inimesel. Kolm nakatumist tuvastati nii Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal kui ka Pärnumaal. Raplamaal lisandus kaks nakatumist.

Üks nakatumine registreeriti Saaremaal, Võrumaal, Läänemaal, Järvamaal ja Põlvamaal.

Teadmata elukohaga ehk rahvastikuregistris registreerimata oli seitse nakatunut. Enamasti on tegemist neil juhtudel välismaalastega.

Harjumaa 57 uuest juhtumist 39 on Tallinnas. Kaheksa juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Kahel juhul on haigus sisse toodud Küproselt ja Venemaalt. Nelja juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

2. novembri Harjumaa juhtudest oli 32 nakatumise päritolu varasem kontakt haigega. Nelja juhtumi puhul oli haigus sisse toodud Soomest, Venemaalt ja Ukrainast. 10 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Põhja regionaalosakonnas on jälgimisel üle 4000 inimese, kellest 643 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 17 kollet: ühes töökoha koldes on kaheksa ning teise töökoha koldes samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Ühes kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Kolmandas töökoha koldes on kümme nakatunut ning neljandas kuus inimest.

Peokoldes on 17 inimest. Viiendas töökoha koldes on 14 haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 33 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa inimest, seitsmendas töökoha koldes 15 haigestunut ja spordikoldes viis haiget. Lasteaia koldes on viis haigestunut. Ürituse koldes kuus ja muu kontakti koldes kaheksa inimest.

Teisipäeval lisandus veel üks ürituse kolle viie haigestunuga. Ida-Virumaa üks haigusjuht toodi sisse Venemaalt ja teine juhtum on seotud Viru vangla koldega.

Lääne-Virumaa üks juhtum toodi sisse Taanist ja teine juhtum on seotud Viru Vangla koldega. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökoha koldega 10, Sillamäe teise kooli koldega üheksa, Narva töökoha koldega seitse ning Narva lasteaia koldega seitse nakatumist. Vangla koldes on positiivse proovi andnud 93 inimest, neist kaks on vangla töötajad. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle tuhande inimese, kellest haigestunud on 221.

Rahvastikuregistri järgi Võrumaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Põlvamaa juhtumi nakatumise asjaolud on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 326 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Rahvastikuregistri järgi Saaremaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal.

Läänemaale lisandunud nakatunu sai haiguse lähikontakti tõttu varasema haigestunuga. Üks Pärnumaa juhtum on sisse toodud Hispaaniast. Kaks teist Pärnumaa juhtumit on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimesed elavad Harjumaal.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 232 inimest, kellest 53 on haigestunud.

Teisipäevast saavad inimesed anda ninaneelu proovi ka Raplas, Alu tee 1. Prooviandmiskoha sissepääs haigla hoonesse toimub varikatuse alt. Proove võtab Raplamaa haigla koostöös Rapla perearstikeskusega. SYNLAB transpordib need oma Tallinna laborisse, analüüsib ja väljastab tulemused keskmiselt 24 h pärast.

Kokku on Eestis inimestel võimalik koroonatesti anda 19 avalikus testimispunktis. Nende tööd koordineerivad terviseametiga koostöös Medicum ja SYNLAB.

Haiglaravi vajab 44 inimest

3. novembri hommiku seisuga viibib haiglas 44 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti.

Praeguseks on tervenenud 3904 inimest. Eestis on kokku tehtud ligi 266 000 esmast testi, nendest 5125 ehk 1,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.